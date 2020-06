In Sachsens Schulen bleibt es wie es ist – mit kleinen Upgrades 

Dresden

In Sachsen tritt am Samstag eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft – mit leichten Lockerungen, beispielsweise bei Busreisen und Familienfeiern. Für Schülerinnen und Schüler war in dem am Mittwoch in Dresden vorgestellten Paket von Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) auf den ersten Blick dagegen nicht viel Neues dabei. Dafür gibt es ein paar „Flexibilisierungen“ im Detail, wie es Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) nennt, die Abifeiern, Zeugnisausgaben und Ferienlager betreffen.

Bis diese am Schuljahresende auf den Plan treten, bleibt es zumindest beim bekannten eingeschränkten Regelbetrieb. Auch weiterhin müssen Oberschüler und Gymnasiasten auf Abstandsregeln achten, während sie wochenweise in Kleingruppen zur Schule gehen. Auch weiterhin werden Grundschüler und Kita-Kinder derweil in ganzen Klassen oder Gruppen betreut – inklusive der täglich zu erbringenden Gesundheitsbescheinigungen. Auch weiterhin ist es Grundschülern dabei freigestellt, ob sie doch lieber zu Hause oder in ihren Klassen unterrichtet werden, so sie nicht wechseln. Denn eine seit Tagen mit Spannung erwartete Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen, ob Unterricht ohne Abstandsregeln gegen Grundrechte verstößt, steht noch aus.

Köpping : Andere Bundesländer wollen folgen

Grundlage für den sächsischen Sonderweg bei kleineren Kindern bildet die Annahme einiger Forscher und Ärzte, dass der Nachwuchs weniger infektiös sei. Diese Meinung ist nicht unumstritten, Virologe Christian Drosten ( Charité) hat in seiner derzeit vielfach zitierten Studie auch Gegenteiliges beobachtet. In Sachsen lässt man sich davon nicht verunsichern. Wie Ministerin Köpping am Mittwoch erklärte, verfolgten inzwischen auch andere Bundesländer sehr interessiert, wie sich das Konzept des sächsischen Kultusminister „bisher als sehr positiv erweist“. Denn sie planten, jenes demnächst zu übernehmen.

Sachsen hat Vorsprung und bereitet indes schon kleinere Upgrades im Konzept vor. So sollen demnächst im Freistaat auch gemeinsame Zeugnisausgaben, Abschlussfeiern und im Sommer dann Ferienlager stattfinden können, so dort Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. „Die Schüler haben sich einen würdigen Abschluss ihrer Schulzeit verdient“, sagt der Kultusminister. Das gleiche gelte auch für den Schulstart nach den Sommerferien, „den die Vorschüler voller Vorfreude und mit viel Aufregung kaum erwarten können“, weiß Piwarz.

Urlaub im Ferienlager – nach Corona-Test

In der Zwischenzeit sollen Sachsens Kinder und Jugendliche auch gemeinsam entspannen können: in Ferienlagern. Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) betonte am Mittwoch die soziale Verantwortung gerade Denjenigen gegenüber, deren Eltern sich keine Urlaubsreisen leisten können. Sachsen will in den Camps sein Prinzip von zwar großen, aber nachvollziehbaren Kindergruppen voran schreiben – den Betreibern dabei aber auch genehmigungspflichtige Hygienekonzepte abverlangen. Zudem müssten alle Kinder und Erzieher vor Beginn der Reise aufs Land auf Corona getestet werden.

Es läuft gut, sagen auch sächsische Wissenschaftler. In den vergangenen Wochen gab es aus der Uni Leipzig immer wieder Warnungen vor zu schnellen Lockerungen im Freistaat, weil sonst eine zweite Pandemie-Welle drohe. Im aktuellen Bericht einer Forschergruppe um Professor Markus Scholz heißt es nun: Die bisherigen Lockerungen werden nicht zu einem Ansteigen der Epidemie führen. Dennoch müsse immer weiter und vor allem schnell gestestet werden, um im Fall der Fälle reagieren zu können.

Bleibt die zweite Welle auch im sächsischen Sommer aus, hat Kultusminister Piwarz übrigens schon weitere Pläne in der Schublade: „Spätestens nach den Sommerferien wollen wir wieder in den kompletten Normalbetrieb wechseln, wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt“, sagt der Unionspolitiker. Das wäre dann am 31. August, 24 Wochen nach Schleißung der Schulen zu Beginn der Corona-Krise.

Von Matthias Puppe