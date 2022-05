Leipzig

Wenn über den russischen Krieg gegen die Ukraine diskutiert wird, geht es meistens um Waffenlieferungen, um unsere Abhängigkeiten, um unsere steigenden Preise oder die Angst, dass auch wir Ziel von Putins Vernichtungshysterie werden könnten. Um die Opfer des Krieges, die millionenfach auf der Flucht sind, geht es in den Debatten seltener. Von den Kindern, die traumatisiert in Zeltlagern oder fremden Wohnungen ankommen, ganz zu schweigen.

Dabei gibt es auch bei der humanitären Hilfe viele ungelöste Probleme, die dringlicher werden: Allen voran die Frage der lebenswerten Unterbringung der Geflüchteten, die wahrscheinlich im Herbst oder Winter Schutz benötigen. So weit voraus denkt kaum jemand. Vielleicht könnten sich andere Behörden in diesem Fall ein Beispiel an Sachsens Kultusministerium nehmen. Dort werden ziemlich pragmatisch Tatsachen geschaffen, um den Betroffenen auch in Zukunft zu helfen.

Kinder brauchen Bildung, Normalität und Gleichaltrige. Alles zusammen bieten Schulen. Dass zehn Wochen nach Kriegsbeginn bereits Tausende ukrainische Kinder in sächsischen Klassen lernen, ist ein Erfolg – gerade, wenn man die Engpässe im Bildungssystem kennt. Absolut richtig ist auch, Geflüchtete einzubinden und den Kindern Unterricht in der Muttersprache zu ermöglichen. Deutsch lernen geht ja trotzdem. Hätte vielleicht auch 2015 schon funktioniert? Außerdem scheint beim Thema Bildung der Blick nach vorn zu gehen: Was ist, wenn der Krieg lange dauert? So oder so wird das nächste sächsische Schuljahr auch ein ukrainisches.

Von Matthias Puppe