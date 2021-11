Leipzig

Mark Mietzner bleibt Rektor der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Der Senat der Bildungseinrichtung lehnte einen Antrag, ein Abwahlverfahren in Gang zu setzen, in seiner jüngsten Sitzung mit sechs zu vier Stimmen bei einer Enthaltung ab. Kurioserweise hatte das Rektorat die Vorlage selbst auf die Tagesordnung gesetzt.

Die ursprünglichen Absender des Papiers – die drei studentischen Mitglieder des Senats – waren gegen eine jetzige Abstimmung gewesen. „Wir wollten den Hochschulangehörigen mehr Zeit geben, um diese weitreichende Entscheidung zu überdenken und nicht vorschnell zu handeln“, erläuterte einer von ihnen, der Bauingenieurswesen-Student Toni Nabrotzky, der Leipziger Volkszeitung. Dagegen argumentierte Mietzner in einer Rede vor dem Senat: „Ich finde es richtig, den Abwahlantrag des StuRa, wenn er auch fehlerhaft war, jetzt auf die Agenda zu bringen. Die Hochschule, die Studierenden, die Dozentinnen und Dozenten und auch ich, wir alle haben Klarheit und Respekt verdient.“

Verhältnis ist von gegenseitigen Schuldzuweisungen geprägt

Wie berichtet hatte der StuRa (Studierendenrat), der die rund 6400 HTWK-Studierenden vertritt, den achtseitigen Antrag mit zahlreichen Anschuldigungen gegen Mietzner Mitte November verbreitet – und dabei einen Formfehler gemacht. Gedacht war der Vorstoß für den Erweiterten Senat, der den Rektor nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz mit Zweidrittel-Mehrheit abwählen kann. Allerdings muss ein Abwahlantrag aus dem regulären Senat oder aus dem Hochschulrat kommen. Einzelne Mitglieder haben nicht das Recht dazu.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mietzner prangerte in seiner Rede „einen Tiefpunkt im Verhalten des StuRa gegenüber dem Rektorat“ an. „Dieses war von Anfang meiner Amtszeit an von offenen Anfeindungen geprägt.“ Vor allem in den vergangenen Monaten empfinde er die Haltung als des-truktiv. „Das schadet dem guten Ruf der HTWK und vergiftet das Klima in dieser Hochschule.“ Selten habe der StuRa „echtes Interesse an einer kooperativen und lösungsorientierten Zusammenarbeit zum Wohle der Studierenden gezeigt“, kritisierte der Wirtschaftsprofessor, der die HTWK seit Oktober 2019 leitet. Der letztgenannte Vorwurf entspricht im Grundsatz der Hauptkritik der Studierendenvertreter: „Der Rektor möchte die studentischen Stimmen einfach nicht wahrnehmen und wir sehen keine kooperative Lösung mehr“, hatte es in einem Begleittext zum Antrag geheißen.

Wie steht es um die Aussagekraft des Ergebnisses?

Uneins sind sich beide Seiten über die Aussagekraft des Ergebnisses. In einer Pressemitteilung, in der die genaue Stimmverteilung unerwähnt bleibt, schrieb die HTWK-Leitung von einer „deutlichen Mehrheit gegen die Initiierung eines Abwahlverfahrens“, und Senatorin Margit Banusch lobte die „exzellente Lehr- und Forschungsleistungen“ in Mietzners Amtszeit. Dagegen sehen die studentischen Senatoren ein „deutliches Zeichen dafür, dass wir mit unserer Auffassung nicht alleine sind“, so Soziale-Arbeit-Studentin Sabine Giese.

Zwei Senatsmitglieder fehlten bei der Sitzung, darunter ein studentischer Vertreter. Neben den anwesenden zwei Studierenden im Gremium müssen von den verbliebenen neun Professorinnen, Professoren und HTWK-Mitarbeitern in der geheimen Abstimmung also zwei dafür gewesen sein, Mietzners Abwahl zu beantragen, ein weiterer enthielt sich. „Wir werden abwarten, ob Herr Mietzner den Antrag als Anliegen versteht, dass er seine Amtszeit auch kritisch und nicht nur selbstlobend reflektieren sollte“, kündigte Nabrotzky an.

Von Mathias Wöbking