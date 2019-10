Weltbiodiversitätsrat - Klimawandel: „Die Natur wird überleben. Die Frage ist, ob wir Menschen noch vorkommen“ Wie wirkt es sich auf Artenvielfalt und Ökosysteme aus, wenn sich die Erde in den nächsten 30 Jahren um zwei Grad Celsius erwärmt? Was passiert bei drei Grad? Vier Grad? Dieses Szenario hat der Agrarbiologe Josef Settele im Auftrag der Vereinten Nationen untersucht.

Josef Settele, 58, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und im Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) in Leipzig. Quelle: Mathias Wöbking