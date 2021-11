Kreiselternrat Leipzig fordert verpflichtende Selbsttests für alle

Leipzig

Verpflichtende Selbsttests mindestens dreimal in der Woche für alle in der Schule, unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status – das hat der Kreiselternrat der Stadt Leipzig (KER) gefordert. Dieser begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Landesregierung Sachsens, die Schulen und Kitas auch in der aktuellen Situation offen zu halten und somit Chancen und Bildungsgerechtigkeit zu gewährleisten. Kritisiert wird allerdings, dass die Rahmenbedingungen dafür nicht stimmen.

„Wir sind seit 20 Monaten im Ausnahmezustand, der bei Schülern, Eltern, Lehrern und allen Mitarbeitern in der Schule an die Substanz ging, Kräfte aufgezehrt und Ängste verstärkt hat. Umso ärgerlicher und erschöpfender ist die erneute Erkenntnis, dass nach wie vor kein Plan, keine klaren Rahmensetzungen und keine eindeutigen Vorgaben existieren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hotline für Schulleitungen zum Gesundheitsamt angeregt

In Leipzig waren in der Vorwoche etwa 50 Schulen von Corona-Fällen betroffen, in acht Fällen gab es Komplett-Schließungen. Wie berichtet, hatten beispielsweise Eltern der Pablo-Neruda-Grundschule beklagt, dass diese Bildungsstätte über mehrere Tage keinen ausreichenden Kontakt zu den zuständigen Behörden gefunden habe – trotz des steilen Anstiegs der Infiziertenzahlen. Der Kreiselternrat Leipzig plädiert dafür, eine Hotline einzurichten, mit deren Hilfe nur die Schulleitungen Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen können, um schnell und unkompliziert Informationen und Handlungsanweisungen zu bekommen.

Transparente Vorgaben und Notbetreuung gefordert

Notwendig seien zudem klare, für alle transparente Vorgaben vom Ministerium und den Gesundheitsämtern, wie bei mehreren positiven Selbsttests in Schulklassen zu verfahren ist, wann Klassen in Quarantäne geschickt oder Schulen geschlossen werden. Der Kreiselternrat Leipzig fordert ebenfalls eine Unterstützung für Eltern im Fall von Klassen-Quarantäne und Schulschließungen. „Es sind ja nicht alle Erzieherinnen oder Kinder infiziert. Wenn Schulen geschlossen werden, gibt es in den meisten Fällen keine Notbetreuung“, erklärt die KER-Vorsitzende Nancy Hochstein. Das sei aber für Eltern wie beispielsweise Ärzte oder Pfleger, die in der sogenannten kritische Infrastruktur arbeiten, notwendig. Auch bei alleinerziehenden Eltern entstehen viele Härtefälle. Notwendig sei ein besseres Miteinander „auf Augenhöhe“.

Von Mathias Orbeck