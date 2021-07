Leipzig

„Was glaubst du: Ist deine Antwort richtig?” Diese Frage könnten Sachsens Schülerinnen und Schüler bald beim Lernen gestellt bekommen – zusätzlich zum reinen Wissenstest. Gefragt werden sie allerdings nicht vom Lehrer oder der Lehrerin, sondern von einer Künstlichen Intelligenz, kurz KI. Tatsächlich glauben manche Schüler, den Lernstoff zu beherrschen, erklärt Andreas Kambach. Er ist Geschäftsführer am Leipziger Standort des dänischen Technologie-Unternehmens Area9 Lyceum. „Am Ende antworten sie aber falsch.“ Und es gebe solche, die ihre Kompetenz unterschätzen. Sie seien nicht selbstsicher genug.

Dabei sei die Selbstwahrnehmung ein wichtiger Faktor des KI-basierten Intelligenten Tutoriellen Systems (ITS) „Area9 Rhapsode“, das aktuell sechs sächsische Schulen testen. Die Idee dahinter: Jeder Schüler und jede Schülerin erfasst Inhalte unterschiedlich schnell und geht verschiedene Wege, um ans Ziel zu gelangen. Die KI stellt sich darauf ein, lässt beispielsweise Inhalte nur dann wiederholen, wenn es notwendig ist – und soll sicherstellen, dass das Gelernte auch tatsächlich verstanden wird. So bekommen Lehrkräfte Rückmeldungen, in welchen Bereichen sie nachsteuern, welche Themen sie noch einmal vertiefen müssen.

KI soll lernen verändern und verbessern

Damit werde das Lernen nicht nur verändert, sondern auch verbessert – für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, hofft Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Corona habe in Sachen Digitalisierung Defizite offen gelegt und Druck erzeugt. Den Anstoß für das Projekt habe es aber schon vorher gegeben.

An der Gerda-Taro-Schule testen Neuntklässler gerade Künstliche Intelligenz (KI). Quelle: Andre Kempner

Seit etwa einem Monat läuft der Test des Systems, angedacht ist er bis Ende Juli. In Leipzig nehmen die neunten Klassen der 68. Oberschule und des Gerda-Taro-Gymnasiums teil. Hinzu kommen vierte Klassen von drei Grundschulen, unter anderem der Leibniz-Grundschule in Schkeuditz.

Lernziele orientieren sich am Lehrplan

Praktisch heißt das: Zunächst wurden Module zu verschiedenen Themen erarbeitet – beispielsweise rund um „Das globale Dorf”, das die Fächer Geschichte, Geografie, Mathematik und Gemeinschaftskunde verknüpft. Der Inhalt der Lernplattform kommt von den Verlagen, mit denen Area9 seit Jahren zusammenarbeitet.

Im nächsten Schritt wurden Lernziele ausgelotet, die sich am Lehrplan orientieren. Am Ende sollen die Neuntklässler unter anderen wissen, was ein Median und was ein Mittelwert ist oder Gründe für globale Ungerechtigkeiten verstehen.

Start im kommenden Jahr möglich

Neben Sachsen testet auch Mecklenburg-Vorpommern das Lernen mithilfe der KI – stellvertretend für die übrigen Bundesländer. Die Ergebnisse sollen während der Sommerferien ausgewertet und anschließend der Kultusministerkonferenz vorgestellt werden. Jedes Bundesland könne dann entscheiden, ob es künftig mit der Software arbeiten möchte, sagt der sächsische Staatssekretär Herbert Wolff.

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hofft, dass die KI das Lernen erleichtern kann. (Archivbild) Quelle: Andre Kempner

Für Sachsen zeigte sich Piwarz am Donnerstag optimistisch, nachdem er erste Ergebnisse der Tests begutachtet hatte. Er könne sich eine schrittweise Einführung des Systems, das schon an Dänemarks Schulen im Einsatz ist und unter anderem von Lego gefördert wird, ab dem kommenden Jahr vorstellen. Los gehe es dann vermutlich in den höheren Klassen der weiterführenden Schulen und in den Kernfächern.

Entlastung für Lehrkräfte

Ob dadurch Lehrkräfte bald überflüssig werden? „Die KI soll nicht alleine eingesetzt werden, sondern unterstützen”, sagt Area9-Mitgründer Khurram Jamil. Er sehe Potenzial vor allem in sozialen Brennpunkten, für Kinder, deren Eltern sie nicht beim Lernen unterstützen können. Und auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz macht klar: „Lehrerinnen und Lehrer sollen nicht ersetzt, sondern entlastet werden.”

