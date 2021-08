Leipzig

Die Zeit drängt, aber Sayan Mukherjee hat sichtlich Spaß an der Foto-Session vor dem Neuen Rathaus in Leipzig. „Ich soll die Arme verschränken? Aber ich bin doch gar nicht wütend“, sagt er. Kurz blickt er grimmig, doch die Aufnahme wird ihn mit einem schelmischen Lächeln zeigen. Fünf Tage verbringt er in der Stadt, die kommendes Jahr wohl seine Heimat wird. „Es ist enorm schmeichelhaft, wie man sich hier um meine Frau und mich bemüht“, findet er. Jeder von Rang und Namen in der Leipziger Wissenschaftslandschaft möchte ihn treffen. Als nächstes steht Uni-Rektorin Beate Schücking im Terminplan.

Kann nicht lange grimmig gucken: Sayan Mukherjee, wie er mit verschränkten Armen für ein Foto posiert. Quelle: Andre Kempner

Der Mathematiker und Informatiker Mukherjee gilt als herausragender Experte für Künstliche Intelligenz (KI). Der 50-Jährige ist mit der Genetikerin Jenny Tung verheiratet, die ihrerseits zu den Größen ihres Fachs zählt. Die 39-Jährige erforscht die Beziehung zwischen den Genen und dem Verhalten von Säugetieren und zieht daraus Rückschlüsse auf den Menschen. „Um zwei solche Koryphäen nach Leipzig zu holen, muss man ihnen Top-Jobs anbieten“, betont der Chemiker Jens Meiler, ebenfalls ein renommierter Wissenschaftler. Und man sollte ihnen vielleicht zudem zeigen, dass auch ihr dreijähriger Sohn hier gut aufgehoben wäre: Als vor einigen Wochen Jenny Tung zu Besuch war, führten Meiler und Kollegen sie durch Plagwitz und Schleußig – wegen des internationalen Kindergartens und der International School dort.

Auch das mit den Top-Jobs klappt aller Voraussicht nach. Aktuell forscht und lehrt das Ehepaar an der Duke University im US-amerikanischen Durham. Doch die Max-Planck-Gesellschaft bemüht sich, Jenny Tung als Direktorin für das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig zu gewinnen. Für Mukherjee stellt die Humboldt-Stiftung im Auftrag der Bundesregierung ein Budget von fünf Millionen Euro für fünf Jahre in Aussicht: Er wird 2022 Humboldt-Professor. Eine solche Berufung entspricht dem höchstdotierten deutschen Wissenschaftspreis und soll Spitzenforscher aus dem Ausland in die Bundesrepublik lotsen. „Von seinem Kaliber gibt es vielleicht 20 auf der Welt“, sagt Meiler über Mukherjee.

Leipzig soll zu Zentrum für individualisierte Medizin werden

Der 46-jährige Meiler ist selbst Humboldt-Professor. 2019 kehrte er nach fast zwei Jahrzehnten, in denen er in den USA Karriere gemacht hatte, nach Leipzig zurück, um seine Heimatstadt in ein Zentrum der digitalisierten und individualisierten Medizin zu verwandeln. Mukherjees Forschung ist dafür ein wichtiges Puzzleteil: Er hat selbstlernende Computer-Programme entwickelt, die die ärztliche Bildgebung wesentlich verbessern können. „Mit den Möglichkeiten hier in Leipzig könnte ich noch viel mehr zur KI-Forschung beitragen“, glaubt er. „Solche Bedingungen bekomme ich aktuell nirgends in den Vereinigten Staaten.“

Sie verstehen sich fachlich und menschlich: Chemiker Jens Meiler (links) und Mathematiker Sayan Mukherjee, beide sind Leipziger Humboldt-Professoren. Quelle: André Kempner

Wenn es mit den Verträgen so klappt wie gedacht, wird der gebürtige Inder ab Mitte 2022 zunächst an zwei Leipziger Instituten forschen und lehren. Einerseits am Nationalen Kompetenzzentrum für Skalierbare Datenanalyse und Künstliche Intelligenz der Uni, „das sich rasant entwickelt“, wie er aus der Ferne beobachtet. Andererseits am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften, an „einem der Top-Institute für angewandte Mathematik in der Welt“, findet Mukherjee. Und das in der Stadt, in der Geometrie-Professor Felix Klein zwischen 1880 und 1886 etliche Grundlagen des heutigen Geometrie-Verständnisses legte. „Das bedeutet mir viel.“

Die beiden Forschungseinrichtungen wiederum wollen ihn nach Leipzig locken, weil es weltweit wohl keinen zweiten gibt, der sich so gut mit Topologischer Datenanalyse auskennt. Wobei den allermeisten Menschen ohnehin schleierhaft sein dürfte, was das überhaupt ist. Topologie ist ein Teilbereich der Mathematik. „Manche nennen sie Gummi-Geometrie“, sagt Mukherjee. „Zwei Dinge sind topologisch dieselben, wenn ich die eine Form in die andere verwandeln kann, ohne dass sie kaputt geht“, erklärt er. Das klassische Beispiel: „Eine Kaffeetasse und ein Donut sind dasselbe.“ Mukherjee wendet dieses Prinzip bei der Analyse von Formen an. „Wir können einen Index erstellen, wie komplex ein Raum geometrischer Formen ist“, erklärt er. „Das ist für mich als Mathematiker in der Theorie hochinteressant – aber es hat auch einen praktischen Nutzen: in der Medizin.“

Ersetzt der Computer den Arzt?

Der Informatiker hat Wege gefunden, Computer-Algorithmen mit den Daten zu füttern und somit beispielsweise Knochen und Tumore digital abzubilden, ohne irgendeine Information zu verlieren. „Die Mischung aus purer Mathematik und ihrer medizinischen Anwendung ist für mich ungemein befriedigend“, sagt er. Darüber hinaus erhöht Mukherjees Forschung die Aussagekraft statistischer Modelle zur Vorhersage von Krankheitsverläufen: Er untersucht Künstliche Intelligenzen mit „tiefen“ neuralen Netzwerken, die Millionen von Daten aus DNA, Alter, Gewicht, Lebensumständen, Vorerkrankungen eines Patienten zusammenbringen, um gesundheitlichen Beschwerden auf den Grund zu gehen.

Ersetzt also irgendwann ein Computer den Arzt? „Davor sollten wir uns fürchten“, stellt Mukherjee klar. „Vertraue keiner Maschine!“, ruft er. Vielmehr sei sein Ziel, besser zu verstehen, wie eine KI zu ihren Schlussfolgerungen kommt, wenn ihr nicht der Mensch beigebracht hat, was sie weiß, sondern sie selbstständig lernt. „Wie bringen wir klassische statistische Modellierungen, KI und Entscheidungsfindung auf ethische Weise zusammen?“ Wenn etwas schiefgehe, müsse man nachvollziehen können, warum.

Im Rennen um jährliche 170-Millionen-Euro-Förderung

Ab 2023 arbeitet Mukherjee vielleicht an einer dritten Forschungseinrichtung der Region an KI und riesigen Datenmengen. Wie Meiler zählt er zu den zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hinter dem Plan, ein „Center for Medicine Innovation“ aufzubauen. Im Ideenwettbewerb um die Errichtung zweier sächsischer Großforschungszentren überwand das Projekt kürzlich die erste Hürde: Jetzt sind noch sechs Kandidaten im Rennen, um später mit einem Jahresbudget von jeweils 170 Millionen Euro entweder im mitteldeutschen Revier oder in der Lausitz den Strukturwandel nach dem Kohle-Ausstieg zu prägen und zu forcieren. Neben KI und Big Data möchte Meilers und Mukherjees Forschungsgruppe die Vernetzung medizintechnischer Systeme, Zell- und Gentherapien sowie die computergestützte Wirkstoff-Entwicklung voranbringen. Im letztgenannten Feld ist Meiler einer der weltweit führenden Experten.

„Jens und ich sind komplementär“, sagt Mukherjee. „Er versteht mein Fachchinesisch und ich viel von seinem. Unsere Ideen bewegen sich hin und her. Alles fließt.“ Sie kannten sich allerdings bis vor Kurzem nur vom Computer-Bildschirm. „Es stellt sich heraus, dass Jens tatsächlich ein Mensch ist“, sagt Mukherjee und lacht. „Davor hatte er für mich ja nur zwei Dimensionen.“ Klar, dass das einem Fachmann für multidimensionale geometrische Räume auf Dauer nicht gereicht hätte.

Von Mathias Wöbking