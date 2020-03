LVZ-Forum zum Coronavirus: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Leipzig

Corona ist in aller Munde. Am Freitag wurde in Leipzig der erste Fall von Covid-19 bestätigt – es ist der zweite in Sachsen. Müssen wir uns jetzt auf eine Epidemie einstellen? Sollten sämtliche Großveranstaltungen abgeblasen werden? Sechs angesehen Experten standen beim LVZ-Forum zum Thema Rede und Antwort. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie geht es dem Leipziger Corona-Patienten?

Sachsen hat seit Freitag seinen zweiten bestätigten Corona-Fall. Bei einem Leipziger, der von einer Urlaubsreise aus Südtirol in Italien zurückgekehrt ist, wurde das Virus festgestellt. Klar, dass sich die Frage nach dem Gesundheitszustand des Patienten an Christoph Lübbert richtet. Der Professor ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und zugleich Leiter der Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig.

„Wie geht es dem Mann?“, will Anita Kecke wissen. Die Chefin vom Dienst der LVZ moderiert das Forum in der Glaskuppel der Leipziger Volkszeitung, das als Livestream bei LVZ+ übertragen wurde.

Der Mann wird im Klinikum St. Georg behandelt. Das Krankenhaus verfügt über eine der modernsten Stationen für Infektiologie, sagte Chefarzt Lübbert. Der Zustand des Patienten sei nicht kritisch. Der Mann habe sich vorbildlich verhalten und angesichts von Erkältungssymptomen direkt nach seiner Rückkehr aus Italien bei seinem Arzt gemeldet. Dieser ließ den Patienten auf das Coronavirus testen. Seine wichtigsten Kontaktpersonen sind ermittelt und in häusliche Isolation geschickt.

Sind die Kontaktpersonen infiziert?

Auf Corona werden die Personen zu einem späteren Zeitpunkt getestet, da die Krankheit erst nach Tagen ausbrechen kann, sagte Thomas Lipp. Der niedergelassene Leipziger Allgemeinmediziner ist außerdem Vorsitzender des Ärzteverbandes Hartmannbund in Sachsen. Erst dann könne bei einem negativen Test die Isolierung beendet werden.

Ist die derzeitige Sorge vor einer Ansteckung überzogen?

Lübbert rief auf, nicht in Panik zu verfallen. Aktuell sei die Angst vor dem Virus größer als die Gefahr, die von dem Virus ausgehe, sagte der Professor. Er rechnet damit, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Fallzahlen weiter steigen werden. Auch in Sachsen. Spätestens im Sommer würden die Ansteckungszahlen aber abnehmen. „Im Herbst könnte es dann eine zweite Welle geben“, so Lübbert. Er hoffe, dass dann das mediale Interesse noch da ist. Momentan halte er manche Berichte für übertrieben.

Das Thema Coronavirus verdränge alles andere, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD). In Sachsen erkrankten derzeit viel mehr Menschen an der Influenza. Zugleich schwebe noch immer das Damoklesschwert Schweinepest über dem Land. Man versuche mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Seuche den Weg nach Sachsen findet. Aber in der Öffentlichkeit interessiere das kaum, kritisierte sie. Die Ministerin forderte ebenfalls wie Lübbert zu Besonnenheit auf. Nach wie vor klappe die Nachverfolgung von Fällen gut. Die Infektionskette könne so unterbrochen werden. Fabian Magerl, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen, regte an, den Ängsten noch stärker als bisher „durch Informationen das Wasser abzugraben“.

Kann das Champions-League-Spiel von RB Leipzig stattfinden?

Diese Frage wurde heiß diskutiert, zumal die Leipziger Buchmesse aus Sorge vor Corona abgesagt worden war. Man sei in ständigem Kontakt dazu mit dem Management von RB Leipzig, sagte Ingrid Möller, stellvertretende Leiterin des Leipziger Gesundheitsamtes. Am Montag gebe es ein erneutes Treffen. Möller macht einen wichtigen Unterschied zur Buchmesse aus. Sie hätte in geschlossenen Räumen stattgefunden und nicht wie das Fußballspiel unter freiem Himmel.

Die Ansteckungsgefahr sei im Stadion wesentlich geringer. Möller forderte alle Fußballfans auf, die über Fieber, Husten und Schnupfen klagen, besser zu Hause zu bleiben. Das wäre solidarisch, sagte sie. „Das sollte auf jeden Fall auch für alle gelten, die Kontakt mit Corona-Patienten hatten.“ Der Mediziner Lipp sagte, dass der Bund in dieser Frage das Sagen habe: „Es würde mich freuen, wenn das Spiel gegen Tottenham stattfindet. Da habe ich die Karten nicht umsonst gekauft.“

Ist bald wieder mit Desinfektionsmitteln zu rechnen?

Die Furcht vor dem Coronavirus hat zu Engpässen bei Desinfektionsmitteln gesorgt. „Die Nachfrage ist immens groß“, bestätigte der Leipziger Apotheker Friedemann Schmidt. Er ist zugleich Präsident der Sächsischen Landesapothekenkammer und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Zu dem Engpass sei es auch gekommen, weil viele Privatpersonen sich mit den Mitteln eingedeckt haben. Im häuslichen Bereich sei aber Händewaschen in der Regel ausreichend.

Die Apotheken könnten jetzt Abhilfe schaffen, indem sie selbst Desinfektionsmittel herstellen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ( BAuA) habe dazu grünes Licht gegeben. Dabei geht es um bestimmte Händedesinfektionsmittel ohne Zulassung gemäß EU-Biozidverordnung, sagte Schmidt. „Ich kann meine Kollegen nur eindringlich darum bitten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.“ Mit der Eigenherstellung könne die kritische Situation entspannt werden. Die Apotheker haben zugleich die Möglichkeit zu zeigen, wie wichtig die inhabergeführte Apotheke für das Gesundheitswesen ist. Schmidt räumte ein, dass notwendige Substanzen für die Herstellung wie Isopropylalkohol und Ethanol auf dem Markt schwierig zu bekommen seien. Aber er sei mit dem Großhandel im Gespräch, um die Liefersituation zu entschärfen.

Wer benötigt Schutzkleidung ?

In erster Linie die Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Arztpraxen, so die einhellige Meinung. „Mich hat überrascht, dass wir kaum Reserven an Schutzkleidung haben, nicht einmal die Bundeswehr“, sagte der Apotheker Schmidt. Das sei eine Lehre, die für die Zukunft gezogen werden müsse: „Wir müssen mehr Schutzkleidung vorhalten.“ Ministerin Köpping vermutete, dass sich auch Menschen, die sie nicht brauchen, damit eingedeckt haben. „Ich sehe aber niemanden damit herumlaufen“, kritisierte sie. „Daraus folgt: Sie horten die Schutzkleidung.“

Das Problem verschärft sich aktuell dadurch, dass die Lieferung aus China mit Textilien ins Stocken geraten ist. „Alles, was es noch gibt, geht an Krankenhäuser und Praxen“, so Schmidt, „schon wegen der Arbeitsschutz-Richtlinien.“ Laut Infektiologe Lübbert rächt sich nun, dass die Kliniken aus Kostendruck zuletzt darauf verzichtet hätten, größere Mengen an Schutzkleidung zu lagern.

Müssen Schulen und Kindergärten geschlossen werden?

Für den Apotheker Schmidt „wäre das eine Horrorvorstellung“, sagte er. „Wir würden im Gesundheitsbereich die Hälfte unserer Mitarbeiter verlieren, die zu Hause auf ihre Kinder aufpassen müssten.“ Hausarzt Lipp stimmte ihm zu: „Wie wollen wir dann den Betrieb in den Praxen und Krankenhäusern aufrecht erhalten?“ Ministerin Köpping befürchtete gar: „Wenn wir die Schulen jetzt für 14 Tage schließen, bringen wir das gesellschaftliche Leben zum Erliegen.“

Für angebracht hielten hingegen alle Experten, dass Schüler, die aus Risikogebieten zurückkehren, fürs erste zu Hause bleiben. Das Gesundheitsamt habe am Freitag veranlasst, in den nächsten Tagen an den Schulen abzufragen, ob es in jüngster Zeit solche Klassenfahrten gab, berichtete Möller. Bevor man über Schulschließungen nachdenke, müsse die Hygiene dort verbessert werden, mahnte der Infektiologe Lübbert: „Wenn die Schulen genug Seifen, Papiertücher, saubere Toiletten hätten, wäre schon viel gewonnen.“

Gibt es Medikamente, die gegen Covid-19 helfen?

Die Zulassung für neue Medikamente dauert in der Regel Jahre, immerhin muss sichergestellt sein, dass sie keine gefährlichen Nebenwirkungen haben. „Man kann aber ausprobieren, ob bestehende Medikamente, die gegen andere Viruserkrankungen wirken, auch hier helfen“, sagte Apotheker Schmidt. Da gebe es vor allem in China Versuche, aber bislang lägen die Informationen nur bruchstückhaft vor.

„Bisher behandeln wir vor allem die Erkältungssymptome“, ergänzte er. Antibiotika helfen allenfalls, wenn sich auf das Virus zusätzlich eine bakterielle Infektion legt.

Wer bezahlt den Test?

Im Klinikum St. Georg nehmen die Ärzte momentan täglich etwa 60 Tests pro Tag vor, informierte Lübbert. „Ganz viele wollen es wissen, obwohl sie gar kein Risiko haben. Die kriegen eine saftige Rechnung.“ Magerl von der Barmer bestätigte, dass die Krankenkassen nur bei der vom Robert-Koch-Institut definierten Gefährdung bezahlen: Wenn also entsprechende Symptome vorliegen und man in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einem Infizierten hatte. 59 Euro werden pro Test veranschlagt – für die man selbst aufkommen muss, wenn man „aus individueller Panik“ zum Arzt gehe, so Magerl. „Das hat auch etwas mit Solidarität zu tun: Wenn sich die Lage in der Zukunft plötzlich zuspitzt, fehlen vielleicht die Tests“.

Hilft eine Grippe-Impfung auch gegen das Coronavirus ?

Darauf antwortete der Infektiologe Lübbert ganz klar: „Die Grippeschutzimpfung hilft nicht gegen Covid-19.“ Dennoch riet er generell dazu: „Das Risiko, heute hierzulande eine Grippe zu bekommen, ist um Faktor 100 höher als Corona zu kriegen.“

Kann man gleichzeitig an Grippe und Covid-19 erkranken?

Laut Lübbert gibt es „weltweit Einzelfälle einer Doppelinfektion“. Aber selbst wenn es einen doppelt trifft: Daraus folge nicht automatisch ein schwererer Verlauf. „Entscheidend ist immer: Wie kommt das Immunsystem damit zurecht?“ Nach einer überstandenen Coronavirus-Infektion sei man jedenfalls über Monate, vielleicht länger immun. Ob für immer – das müsse erst die weitere Forschung zeigen, sagte der Infektiologe.

Wer hat gleich am Freitag bei der neu eingerichteten Corona-Hotline des Gesundheitsamts angerufen?

Möller sagte, dass die Telefonnummer 0341 1236852, mit der auch am Wochenende von 7 bis 19 Uhr zehn Apparate verbunden seien, für Bürger gedacht sei, die beispielsweise in einem Risikogebiet waren „und sich nicht sicher sind, ob sie sich infiziert haben“. Allerdings hätten am ersten Tag vor allem Menschen angerufen, „die den Eindruck panischer Angst vermittelten. So ein Gespräch dauert vielleicht auch mal zehn Minuten.“

Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts versuchten dann einerseits herauszufinden, ob im konkreten Fall wirklich ein Risiko vorhanden sei. „Was haben Sie für Symptome, wo genau waren Sie?“ Andererseits sei es die Aufgabe, den Anrufern im Gespräch die Angst zu nehmen. „Aber es ist ja gut, wenn sie bei uns anrufen. Dann legen sie nicht die Telefone von Krankenhäusern und Praxen lahm.“

Von Andreas Dunte und Mathias Wöbking