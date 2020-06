Leipzig

Sie war mehr als „die Muse“ und Geliebte Max Klingers (1857–1920). Elsa Asenijeff (1867–1941), die Dichterin, Frauenrechtlerin und Ikone des literarischen Expressionismus, war eine ungewöhnliche Frau. Die kleine Sonderschau „Und ich küsse Dich mit allen Gedanken!“ im Studio des Stadtgeschichtlichen Museums im Böttchergäßchen belegt dies auf eindrückliche Weise. Dort wird derzeit ein wahrer Schatz gezeigt: der Briefwechsel des schillernden Leipziger Künstlerpaars.

Eine innige Verbundenheit

Max Klinger an Elsa Asenijeff 11. September 1898 Quelle: Christian Modla

Es sind Briefe, die in etwa 20 Jahren ihrer Beziehung entstanden sind und die eine innige Verbundenheit ausdrücken. Beide schrieben sich über viele Jahre beinahe täglich. Viele Briefe sind voller Poesie und Leidenschaft, erotischer Anspielungen und Zärtlichkeit. Andere zeugen vom Ringen um Unabhängigkeit und künstlerische Eigenständigkeit, von Eifersucht und letztendlich vom Scheitern einer Liebe, die den Konventionen ihrer Zeit zuwiderlief.

Vormund verkaufte Briefe

Mehr als 1300 Exemplare bewahrt das Museum auf. Die hat der Vormund der damals bereits entmündigten gebürtigen Wienerin Elsa Asenijeff im Jahre 1926 dem Stadtgeschichtlichen Museum verkauft. Mit dem Erlös wollte er ihr eine bessere Versorgung in der psychiatrischen Klinik Hubertusburg ermöglichen. Damals waren schon Klinger-Briefe aus ihrer ehemaligen Wohnung in den Kunsthandel gelangt, ein Anwalt holte sie allerdings unter Androhung juristischer Konsequenzen zurück. „Alle Briefe sind zwar digitalisiert im Internet zu finden. Deshalb sind sie aber noch lange nicht erschlossen und erforscht. Das ist teilweise auch schwierig, weil beide eine markante, oft schwer zu lesende Handschrift haben“, sagt Kuratorin Ulrika Dura.

Diagnose „Querulantenwahnsinn“

Ungewöhnlich ist auch die Lebensgeschichte der Frau, die als 28-Jährige im Jahre 1895 zum Studium nach Leipzig kam. Damals war sie noch mit einem bulgarischen Ingenieur verheiratet. Als Frau konnte sie nur Gasthörerin sein, studierte Philosophie und Psychologie. 1897 lernte sie den bereits etablierten Künstler Max Klinger kennen, mit dem sie 1900 Tochter Desirée bekam, die bei Pflegeeltern in Paris lebte. Klinger und Asenijeff galten in Leipzig als prominentes und schillerndes Künstlerpaar. 1909 begann Klinger eine Beziehung mit der 16-jährigen Gertrud Bock, die für ihn als Modell arbeitete. Klingers Schlaganfall 1919 bedeutet das endgültige Aus für die Beziehung mit Asenijeff, die nach seinem Tod allein, schutzlos und verarmt dastand und nach der Diagnose „Querulantenwahnsinn“ in mehreren psychiatrischen Versorgungsanstalten lebte.

Blick in die Studioausstellung „Und ich küsse Dich mit allen Gedanken – Elsa Asenijeff und Max Klinger in Briefen und Bildern“. Quelle: Christian Modla

Weil das Museum seine Sonderschau „Silber auf Glas“ mit Fotos aus dem Atelier Hermann Walter verlängert hat, gibt es zeitgleich ein Blick aufs alte Leipzig, in dem Klinger und Asenijeff lebten. Zur Ausstellung ist eine Publikation erschienen, die auch die Arbeit der Leipziger Asenijeff-Forscherin Rita Jorek würdigt. Mit ihr ist auch ein Interview auf der Website des Museums zu finden.

Geöffnet ist dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt fünf, ermäßigt 3,50 Euro. Der Zugang ist Corona-bedingt beschränkt.

Max Klinger (Mathieu Molitor, Bronze, Stein um 1910). Quelle: Christian Modla

Von Mathias Orbeck