Die Personalsituation an Sachsens Oberschulen sowie im ländlichen Raum bleibt angespannt. Der Freistaat konnte zum neuen Schuljahr, das am 6. September startet, insgesamt 1184 neue Lehrkräfte einstellen. Die meisten hatten sich für die Ballungsräume Dresden und Leipzig sowie das Gymnasium beworben, wie Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Freitag mitteilte.

Die universitäre Lehramtsausbildung für Grundschullehrer in Chemnitz, aber auch die Lehrerausbildungsstätten in den ländlichen Regionen wirken sich dennoch positiv aus, sagte er.

Leipzig erhält 443 neue Pädagogen

Mit 443 Lehrerinnen und Lehrern hat der Bereich Leipzig den größten Zuwachs an neuen Pädagogen. Es folgen Dresden (271), Chemnitz (205), Bautzen (143) sowie Zwickau (122). Die meisten Einstellungen gab es für Gymnasien (366) und Grundschulen (341), gefolgt von Oberschulen (254), Förderschulen (137) und Berufsbildenden Schulen (86).

Von den sächsischen Referendaren, die ihre Ausbildung 2021 erfolgreich beendet haben, konnten 652 in den Schuldienst übernommen werden. Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 548 Lehrkräfte.

Piwarz: Anteil der Seiteneinsteiger sinkt

„Unsere Maßnahmen zur Lehrergewinnung zeigen Wirkung. Der Anteil der grundständig ausgebildeten Lehrkräfte nimmt zu und die Quote der Seiteneinsteiger sinkt“, freute sich Piwarz.

Laut Kultusministerium sind neben den 1018 grundständig ausgebildeten Pädagogen zwar weiterhin 166 Seiteneinsteiger notwendig, um den Unterricht abzusichern. Ihr Anteil sei aber im Vergleich zu den Vorjahren geringer. Aktuell liegt dieser bei rund 15 Prozent. Vor Jahren betrug der Wert noch mehr als 30 Prozent.

Konkurrenzfähig durch Verbeamtung

„Besonders erfreulich ist, dass auch Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern im Tauschverfahren zu uns gekommen sind. Das zeigt, die Verbeamtung macht Sachsen wieder konkurrenzfähig auf dem bundesweiten Lehrermarkt“, so Piwarz. Insgesamt kamen 42 Lehrkräfte aus anderen Bundesländern im Tauschverfahren nach Sachsen. Im Gegenzug verließen 17 Lehrkräfte den sächsischen Schuldienst.

Vor der Verbeamtung sei das Saldo immer negativ für Sachsen ausgefallen. Zudem wurden 151 Lehrkräfte (Vorjahr: 143), die ihre Ausbildung in einem anderen Bundesland absolviert haben, in den sächsischen Schuldienst eingestellt. Der Freistaat hatte den Beamtenstatus nach langjährigen Diskussionen Anfang 2019 für Pädagoginnen und Pädagogen bis zu 42 Jahre eingeführt.

Kultusminister Piwarz will dauerhaft an der Lehrer-Verbeamtung festhalten. Ursprünglich sollte dieses Instrument bis Ende 2023 befristet sein, um dem akuten Lehrermangel entgegenzuwirken. Bislang haben sich laut Ministerium 8602 Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen verbeamten lassen.

Die Schülerzahl steigt

Die Schülerzahl in Sachsen steigt ab Unterrichtsbeginn von insgesamt 488.594 auf etwa 494.500 Schüler – vor allem an den 1374 Bildungsstätten in öffentlicher Trägerschaft. Auch die Schülerzahl an den 416 Schulen in freier Trägerschaft erhöht sich leicht von 75.637 auf aktuell 77.900.

