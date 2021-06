Leipzig

Nach dem von Linken und Grünen im Leipziger Stadtrat verhinderten Bau einer dringend benötigten Grundschule in der Südvorstadt liegen im Rathaus schon die Pläne für die nächste sogenannte Investoren-Schule in den Schubladen. Auch diese soll ein privater Bauherr auf seinem Grundstück errichten und danach im Paket an die Stadt verkaufen.

„Wir werden Ihnen nicht ersparen können, eine weitere Vorlage zu einem privaten alternativen Kaufangebot zuzuleiten“, kündigte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) den Stadträten gleich nach der Niederlage am Mittwochabend an. „ Diese Vorlage geht Ihnen in der nächsten Woche zu“, sagte er. „Dann geht es um mehr als das Doppelte der heutigen Summe“.

76,2 Millionen Euro für Gymnasium im Löwitz-Quartier

Gemeint ist die Vorlage VII-DS-02005 zur „alternativen Beschaffung“ eines Schulgebäudes am Hauptbahnhof. Mit ihr wird sich am Montag erstmals der Finanzausschuss befassen. Demnach soll die in Hamburg ansässige Otto Wulff Schulhausbau Leipzig GmbH auf dem künftigen Löwitz-Quartier westlich des Hauptbahnhofs zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Berliner Straße und Preußenseite ein fünfzügiges Gymnasium mit einer Dreifeldsporthalle für die Stadt bauen. Kosten für Schule, Sporthalle und das 15.193 Quadratmeter große Grundstück: 76,2 Millionen Euro. In Betrieb gehen muss das Gymnasium zum Schuljahr 2024/25, weil sonst der Bedarf an Gymnasiumsplätzen in Leipzig nicht gedeckt werden kann.

Ein Bau in Eigenregie der Kommune wäre nach Angaben des Rathauses zwar kostengünstiger. Allerdings wäre die Beschaffung des Grundstücks komplizierter und die Realisierung des Schulbaus in der kurzen Zeit nicht zu schaffen.

Linke und Grünen stehen dem Investoren-Modell beim Schulbau kritisch gegenüber. Im Fall der Grundschule an der Kurt-Eisner-Straße war der Plan am Mittwoch nicht zuletzt deshalb gescheitert, weil der Investor in diesem Fall das Schulgrundstück nicht verkaufen, sondern nur gegen andere kommunale Grundstücke tauschen, eine knappe Stadtratsmehrheit aber nicht hergeben wollte.

Von Klaus Staeubert