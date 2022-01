Leipzig

Was gibt es für ein schöneres Kompliment? „Ich habe immer für meine Schule geschwärmt. Meine Kommilitonen haben mich schon scherzhaft gefragt, ob ich dafür bezahlt werde“, sagt Matti Frind, der mittlerweile in Jena Informatik studiert. Die Grundlagen dafür wurden auf dem Wilhelm-Ostwald-Gymnasium (WOG) in Lößnig gelegt, einer Bildungsstätte mit vertiefter mathematischer und naturwissenschaftlicher Ausbildung. Dabei habe er vor allem das Engagement der Pädagoginnen und Pädagogen in der Oberstufe schätzen gelernt, die den Abiturienten vieles über den Lehrplan hinaus ermöglichen, sich selbst zu verwirklichen. Matti Frind hat als Ausgleich schon immer gerne Filme gedreht. Diese Fähigkeit konnte er auch mit einer Schülergruppe bei Projekten für die nationale Meisterschaft der amerikanischen Technology Student Association, kurz TSA, einbringen. „Wenn Lehrer plötzlich sagen, wir haben 500 Euro im Etat übrig. Was braucht ihr für Eure Forschung, dann ist das nicht selbstverständlich“, sagt der 20-Jährige.

Absolventen entwickeln einen virtuellen Rundgang durch das Wilhelm-Ostwald-Gymnasium in Leipzig. Quelle: André Kempner

Aufwändig gestaltete Tour durch die Bildungsstätte

Quasi als Dank hat er nun gemeinsam mit Felix Kleinsteuber und anderen befreundeten Abiturienten des WOG eine virtuelle Schultour entwickelt, bei der für die Bildungsstätte und ihre vielfältigen Angebote geworben wird. „Das ist jetzt besonders wichtig, da wir während der Corona-Pandemie keinen Tag der offenen Tür im üblichen Format anbieten können“, sagt Schulleiter Steffen Jost. Die Schultour ist – auch mit Hilfe seiner Stellvertreterin Elisa Koppe – aufwändig gestaltet worden, damit sie längere Zeit aktuell bleibt.

Mit einem Bus fahren künftige Schülerinnen und Schüler virtuell vor dem Gebäude vor, werden quasi auf eine Reise mitgenommen. Ostwald begleitet sie durch die Gymnasium in der Willi-Bredel-Straße. In 27 Videos stellen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte die vielfältigen Möglichkeiten des WOG vor, das besonders begabte junge Menschen in Mathematik/ Naturwissenschaften/Informatik aus dem Großraum Leipzig für sich gewinnen will. Die Lehrer haben die Konzepte für ihre Fächer selbst erarbeitet. Dazu gibt es vielfältige Quizfragen, ob nun zu Himmelskörpern oder zu Instrumenten. „Die sind von einem Viertklässler zu lösen, manchmal aber durchaus anspruchsvoll“, sagt Matti Frind.

Blick aufs Wilhelm-Ostwald-Gymnasium in Leipzig. Quelle: André Kempner

Wer die Bildungsstätte besuchen will, muss eine Aufnahmeprüfung bestehen. Die ist in diesem Schuljahr am 14. und 15. März 2022. Derzeit lernen dort 580 junge Menschen. Wesentliche Elemente ihrer Begabungsförderung sind Jahresarbeiten und die obligatorische Besondere Lernleistung (BeLL). Die Betreuung der Arbeiten übernehmen Wissenschaftler von Universitäten und Hochschulen sowie Lehrer gemeinsam. Die Schülerinnen und Schüler können in der Jahrgangsstufe 11 eine Jahresarbeit schreiben und in die Abiturnote einbringen. „Das ist sehr aufwändig, lohnt sich aber, auch um Erfahrungen zu sammeln sowie als Berufsorientierung“, erklärt Jost. Bei Schülerwettbewerben aller Art – von der Mathe-Olympiade bis zu „Jugend forscht“ – haben sie viele Preise abgeräumt. Die Kinder und Jugendlichen, sagt er, könnten auf der Bildungsstätte viele Gleichgesinnte finden, die am gleichen Hobby arbeiten.

Die Website geht am Sonnabend unter tour@ostwaldgymnasium.de sowie https://www.ostwaldgymnasium.de online.

Zusätzlich gibt es noch einen virtuellen Tag der offenen Tür am 26. Januar 22 ab 17 Uhr.

Von Mathias Orbeck