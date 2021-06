Leipzig

Die Mensen des Studentenwerks sind bereits seit Montag wieder geöffnet. Wann folgen die Hörsäle und Seminarräume? Das hängt davon ab, an welcher Leipziger Hochschule man eingeschrieben ist. Denn die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung lässt Spielräume. Was schon möglich ist und wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll – hier im Überblick.

Universität Leipzig (rund 30.000 Studierende): Im restlichen Sommersemester setzt die Uni ihre Lehre „grundsätzlich digital“ fort. Ausnahmen waren schon zuvor praktische Übungen, etwa im Labor. Jetzt sind unter bestimmten Voraussetzungen auch Treffen in Kleingruppen möglich. Die Uni-Bibliothek erweitert ihre Öffnungszeiten und hebt an den Arbeitsplätzen die Maskenpflicht auf. Die Fakultätsgebäude sollen am 1. Juli öffnen, beispielsweise für administrative Angelegenheiten. Das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude am Augustusplatz bleibt hingegen bis September geschlossen, nur der Innenhof („Leibnizforum“) ist offen. Das Uni-Rektorat rät dazu, Prüfungen digital abzuhalten. Für das Wintersemester plant die Uni sowohl für den Fall, weitgehend digital zu unterrichten, als auch zum Präsenzbetrieb zurückzukehren, entweder mit Wechselmodellen in hybrider Lehre oder vielleicht sogar komplett. „Für uns steht fest, dass wir Ihnen die persönliche Begegnung untereinander und mit Ihren Lehrenden ermöglichen wollen, so viel und so oft es geht“, teilte das Rektorat den Studierenden jetzt in einer E-Mail mit.

Interview: Wann kehrt mehr Leben in die Uni Leipzig zurück, Frau Professorin Schücking?

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (rund 6300 Studierende): Bis zum Ende des Sommersemesters soll die Lehre weiterhin „grundsätzlich digital fortgesetzt werden“. Dagegen sei ab dem Wintersemester geplant, „die Hochschule weitestgehend im Normalbetrieb zu öffnen“, so das HTWK-Rektorat. Verbunden mit dem Appell, Masken zu tragen und Abstand zu halten, bestehe ab Herbst „eine Perspektive auf ein vielfältiges Hochschulleben, das nur von geringen Einschränkungen beeinflusst werden könnte“. Die Bibliothek ist bereits seit Mitte Juni wieder in einen Vor-Ort-Betrieb übergegangen, auch Forschung ist seither „wieder in Präsenz möglich“. Für die Beschäftigten soll der Arbeitsort ab 1. Juli „grundsätzlich die Hochschule“ sein. Ausnahmen, im Homeoffice zu bleiben, seien bis zum Ende des Sommersemesters „im begründeten Einzelfall“ möglich.

Hochschule für Musik und Theater (rund 1100 Studierende): Die theoretische Lehre erfolgt an der HMT im Sommersemester weiter digital, allerdings besteht ein großer Teil des Studiums aus praktischem Einzelunterricht am Instrument, im Gesang, aus Ensemble-Proben und Schauspielunterricht. Während der Pandemie blieben die Räume unter speziellen Hygiene-Regeln durchweg zugänglich. Das ist auch aktuell der Fall. Große Chöre, das Hochschulsinfonieorchester und die Bigband dürfen zwar nach wie vor nicht zusammenkommen, aber für das traditionelle Sommertheater der Schauspiel-Studierenden ab 30. Juni im Grassi-Hof sind nach jetzigem Stand 150 Zuschauer zugelassen. Für das kommende Wintersemester plant die HMT wieder eine Reihe von Konzerten. Ob sie in Anbetracht einer möglichen vierten Welle stattfinden können und in welcher Form die Lehre fortgesetzt wird, ist aber noch nicht absehbar.

Handelshochschule (rund 750 Studierende): Der Campus ist für die Studierenden bereits seit knapp zwei Wochen wieder geöffnet. Trotzdem bleibt die Lehre im Sommersemester hybrid und setzt sich aus Online- und Präsenzveranstaltungen zusammen. Ab 28. Juni fällt an der HHL die Testpflicht weg, ebenso die Maskenpflicht, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden kann. Das Wintersemester plant die HHL regulär auf dem Campus, gleichzeitig sollen hybride Formate und Fernlehre weiter zum Angebot gehören. Die HHL hat besonders viele internationale Studierende.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hochschule für Grafik und Buchkunst (rund 500 Studierende): Bereits seit Mitte Mai dürfen die Studierenden unter bestimmten Voraussetzungen wieder in Ateliers und Werkstätten, seither bietet die HGB zudem unter drei Bedingungen wieder Präsenzveranstaltungen an: Die Studierenden müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen, die Kontaktverfolgung ermöglichen und sich an die Hygiene-Regeln halten. Seit 14. Juni ist der Zutritt zur HGB für Studierende ohne Voranmeldung möglich, sie erhalten dort pro Woche bis zu drei kostenlose Schnelltests. Besucherinnen und Besucher erhalten mit Negativ- oder Impfnachweis Zutritt zur HGB-Galerie. Für das Wintersemester hat die HGB noch keine finale Entscheidung getroffen. Die Hoffnung sei, möglichst wieder zu den Vor-Corona-Bedingungen für die Präsenzlehre zurückzukehren. Das hänge jedoch von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab.

Studentenwerk Leipzig: (zuständig für die Studierenden aller Leipziger Hochschulen): Die Mensen hatten ihre Speisen und Getränke zunächst nur zum Mitnehmen angeboten, mit sinkender Inzidenz durfte man auf den Freisitzen Platz nehmen, seit diesem Montag sind schließlich die meisten Speisesäle wieder geöffnet – ohne Testpflicht, aber mit Abstandsregeln und einer Erfassung der Kontaktdaten. In der Sozialberatung des Studentenwerks sollen neben telefonischen und Online-Terminen in den nächsten Wochen auch wieder persönliche Gespräche vor Ort angeboten werden.

Von Mathias Wöbking