Leipzig

Der Leipziger Infektiologe Bernhard Ruf warnt davor, ohne Tollwut-Impfung in Weltregionen zu reisen, in denen das Virus noch immer grassiert. Nach einer Erhebung der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich etwa 60 000 Menschen an der Erkrankung: die meisten in Asien oder Afrika nach einem Hundebiss. Am Sonnabend ist Welt-Tollwut-Tag, der vor zwölf Jahren mit dem Ziel eingeführt wurde, dass ab 2030 keine Menschen mehr an von Hunden übertragener Tollwut sterben. Ruf ist Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am Leipziger Klinikum St. Georg. Mit seinem Team informiert der Professor über Risikoländer: „ Indien ist das Land mit den meisten tollwutbedingten Todesfällen“, sagt er.

Auch Fledermäuse übertragen das Virus

Dagegen ist die Gefahr, sich in Deutschland zu infizieren, verschwindend gering. Der jüngste Tollwutfall hierzulande trat 2007 auf. Der Erkrankte hatte das Virus aber aus Marokko mitgebracht. Unter anderem die Schluckimpfung von Füchsen hat offenbar in Europa erheblich zum Verschwinden der Übertragung beigetragen: Zuletzt wurde in Mittel- und Westeuropa 2006 ein tollwütiger Fuchs entdeckt. Man nimmt aber an, dass manche Fledermäuse das Virus nach wie vor auch in Europa in sich tragen, ohne selbst zu erkranken.

„Die Krankheit ist durch Impfung zu verhindern. Diese schützt zuverlässig bei Exposition und ist gut verträglich“, sagt Ruf. „Auch nach dem Biss durch ein verdächtiges Tier ist eine sogenannte Post-Expositionsprophylaxe möglich, bei der durch Impfungen und Gabe von Immunglobulinen eine Ausbreitung der Krankheit beim Infizierten verhindert werden kann“, erklärt er weiter. „In Deutschland besteht in besonderen Fällen eine Impfindikation nach einem Fledermausbiss.“

Von LVZ