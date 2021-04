Leipzig

Wie gefährlich ist dicke Luft im Klassenzimmer in der Pandemie? Es hat gedauert, bis die Diskussion darüber nun doch Wind bekommt. „Wenn wir jetzt über kurzfristige Lösungen streiten, nach einem Jahr Corona, ist das ein Armutszeugnis“, findet Thomas Hartmann. Der Lüftungsexperte ist Professor an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) in Leipzig und Geschäftsführer des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden.

Fachleute wie Hartmann hatten schon für eine bessere Belüftung der Schulen gestritten, als Corona noch lange kein Thema war. „Schlechte Luft ist schlecht für die Konzentrationsfähigkeit, fürs Lernen, und sie ist für Gehirne im Wachstum nicht gesund“, so hat Dominic Memmel von der Initiative „Science for Future“ am Mittwochabend einen Videochat mit Forschenden, Eltern und Lehrern begonnen. Der Mangel an Hygiene und frischer Luft in den Schulen – eine weitere langjährige Dauerbaustelle, die aufgrund der Pandemie plötzlich dringlich erscheint. Ebenso wie der Digitalisierungsstau in den Bildungseinrichtungen und der Pflegenotstand in den Krankenhäusern.

Uwe Schröder von der Leipziger Ingenieurgesellschaft EGS mahnt daher: „Wir müssen die Politik in die Pflicht nehmen.“ Er fordert, sich nicht mit Notlösungen zufrieden zu geben, sondern für langfristig funktionierende Lüftungssysteme zu kämpfen. Auf 9000 Euro taxiert der Fachmann die Kosten – pro Klassenzimmer. „Dann landen wir bundesweit irgendwo bei acht Milliarden“, schätzt er. „Fast so viel wie ein Lufthansa-Rettungsschirm. Wir müssen überlegen, was uns wichtiger ist.“

Viel zu häufig staut sich im Klassenzimmer die Luft

Ein Brandbrief von Anfang der Woche, in dem führende Aerosol-Forscher fordern, die Bedeutung der Raumluft für die Corona-Ausbreitung – oder eben für deren Verhinderung – weit stärker in den Blick zu rücken, hat auch in Leipzig die Debatte um Luftfilter an Schulen entfacht. Wie berichtet sieht die Stadtverwaltung aber davon ab, kurzfristig Geräte zu kaufen, und beruft sich auf eine Empfehlung des Umweltbundesamtes. Die Behörde setzt auf häufiges Stoß- und Querlüften, doch Ingenieur Schröder hält das für realitätsfern. Über mehrere Tag hinweg hat er in einem Leipziger Gymnasium und in einem Kindergarten die jeweilige Kohlendioxid-Konzentration gemessen. Daraus lässt sich schließen, wie frisch die Luft im Raum ist – und wie lange etwaige Viren im Zimmer verweilen.

Schröder spricht von „abschreckenden Beispielen“ und präsentiert Kurven, an denen genau abzulesen ist, wie sich die Raumluft erholt, wenn tatsächlich mal gelüftet wird – wie sie sich aber auch viel zu häufig viel zu sehr staut. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass es dafür oft gute Gründe gegeben habe: eine Klausur ohne Straßenlärm in der Schule, der Mittagsschlaf in der Kita. „Die Fensterlüftung ist nicht die Lösung“, schließt Schröder daraus. „Sie ist nicht beherrschbar.“

Modellrechnung: Ohne Lüftung und Maske infizieren sich in einer Stunde alle im Seminarraum

Eine Gruppe von Ingenieuren um HTWK-Professor Stephan Schönfelder hat eine Simulation programmiert, die vor Augen führt, wie schnell sich Aerosolpartikel als mögliche Virenträger in einem Seminarraum verbreiten und wie lange es dauert, bis ein Infizierter die anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteckt. In dem Modell stößt der Lehrende beim Sprechen Corona-Viren aus; Masken werden nicht getragen. Ohne Belüftung ist der erste Studierende nach einer halben Stunde infiziert, nach einer Stunde haben alle 15 im Zimmer das Virus in einer kritischen Menge eingeatmet. Bei offenem Fenster dauert es im Modell 40 Minuten bis zur ersten Ansteckung, nach 90 Minuten haben sich nicht alle 15, aber immerhin sechs Studierende infiziert, je nachdem, wo sie sitzen.

Es gehört zu den Tücken des Coronavirus, dass es sich nicht nur über größere Tröpfchen verbreitet, die nach dem Ausatmen innerhalb von 1,50 Meter zu Boden fallen und selbst nach einem Nieser selten weiter als sieben Meter reichen. Vielmehr erfolgt die Ansteckung in erster Linie über kleinere Aerosolpartikel, die verdunsten und sich dann im Raum verteilen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um Alfred Wiedensohler vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig hat ermittelt, dass dabei die relative Luftfeuchtigkeit eine große Rolle spielt: „Zwischen 40 und 60 Prozent mag das Virus am wenigsten“, erklärt der Physiker. Doch bei kalter Witterung wird die Luft von draußen im Klassenzimmer aufgewärmt und dadurch trockener. Das begünstigt das Virus. „Die Feuchte fällt unter 30 Prozent. Das ist das Problem im Winter“, sagt Wiedensohler.

Bessere Raumluft durch Lüftungsanlagen als durch Luftfilter

Um die Luft zu regulieren, gibt es zwei Möglichkeiten: zu lüften oder zu filtern. Die Corona-Gefahr lässt sich mit beiden Methoden vermindern, davon abgesehen haben aber beide Techniken auch ihre Nachteile, erläutert Lüftungstechniker Hartmann. Zu lüften – ob durch offene Fenster oder mit Hilfe einer ventilatorgesteuerten Zu- und Abluft-Anlage – macht die Luft zwar trockener. Dennoch werde nicht nur die Viren-Konzentration verdünnt, sondern auch der Kohlenstoffdioxid-Anteil in der Luft gehe zurück, Schadstoffe und lästige Gerüche verschwinden.

Dagegen fangen Luftfilter zwar die Viren ein, ändern aber nicht viel an den übrigen Problemen, so Hartmann: „Die Belastung durch CO2 und Gerüche bleibt hoch.“ In der Praxis seien freistehende Filteranlagen überdies häufig laut und würden dann vielleicht auch schnell mal runtergedreht. „Wie lange steht so ein Gerät im Schulalltag unbeschadet im Zimmer?“, gibt er zu bedenken. Zudem bewege ein Filter enorm viel Luft, was manche Menschen als unbehaglich empfinden.

In der Pandemie sei freilich fast jedes Mittel recht, sagt er, um die Virenlast in dicker Luft zu verkleinern. Nur von Bastelversuchen rät er ab. Die Acht-Milliarden-Euro-Lösung muss es für ihn aber auch nicht unbedingt sein: „Wenn uns das zu viel Geld ist und wir uns mit kleineren Geräten begnügen, müssen wir jedoch dafür sorgen, dass in den Pausen trotzdem die Fenster offen sind – zusätzlich.“

Von Mathias Wöbking