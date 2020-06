Leipzig

Nach Berechnungen von Forschern der Universität Leipzig werden die bisherigen Lockerungen in Sachsen nicht zu einem erneuten Ausbruch der Corona-Pandemie im Freistaat führen. Auch weitere, aber geringe Lockerungen lägen noch im grünen Bereich. Studienleiter Markus Scholz warnte gegenüber der LVZ aber auch: „Ein weiterer deutlicher Spielraum besteht unseres Erachtens nach nicht mehr. Die Situation in Sachsen ist aktuell zwar ausgesprochen günstig, da in einigen Kreisen die Epidemie als ausgelöscht betrachtet werden kann. Allerdings sind Neueinträge durch verstärkte Reiseaktivitäten jederzeit möglich.“

Heterogene Infektionsentwicklung

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das Team des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) Reports, in denen die Entwicklung der Infektionszahlen in Sachsen bis zu 14 Tage vorausberechnet wird. Zuletzt hatte sich die Lage im Freistaat zwar generell positiv, im Detail aber auch sehr unterschiedlich entwickelt. Während in Leipzig seit mehr als zwei Wochen nur drei Neuerkrankung registriert wurden, gab es im Vogtland mitunter auch zweistellige Werte an nur einem Tag.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Bei der Überwachung der Epidemie sollten daher nun auch regionale Besonderheiten berücksichtigt werden, heißt es im Papier der Leipzig Forscher. Dabei spiele vor allem ein möglichst kurzer zeitlicher Verzug zwischen ersten Erkrankungssymptome und Corona-Testung eine Rolle. In Sachsen passiere das in der Regel innerhalb von zwei Tagen, in Leipzig habe dies in der Vergangenheit eher länger gedauert.

Langsamer Aufbau der zweiten Welle

Die Gefahr einer zweiten Infektionswelle sehen die Forscher trotzdem nicht gebannt. „Wenn alle Maßnahmen aufgehoben werden würden, müssten wir mit einer zweiten Welle rechnen, insbesondere da Einträge von außen jederzeit möglich sind“, sagt Studienleiter Markus Scholz. Angesichts der Ergebnisse einer ersten Modellsimulation rechnen die Forscher mit einem eher langsamen Aufbau der zweiten Welle. Das ließe genügend Zeit, um reagieren zu können.

Konkreten Angaben, welche weiteren Lockerungen noch möglich wären, machen die Leipziger Forscher nicht. „Das ist schwer zu sagen, da wir nach wie vor die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen nicht abschätzen können, insbesondere da diese häufig gleichzeitig aktiviert wurden“, sagt Scholz. Weiterhin problematisch seien allerdings Großveranstaltungen sowie Veranstaltungen mit vielen Personen in engen geschlossenen Räumen. „Gerade der letzte Punkt führte kürzlich zu einigen lokalen Ausbrüchen in anderen Bundesländern“, sagt Markus Scholz.

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe