Leipzig

Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) bereitet sich darauf vor, Forschungsmöglichkeiten für geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine oder auch aus Russland zu schaffen. Als ersten Schritt finanziert das GWZO aus seinen Eigenmitteln vier- bis sechsmonatige Stipendien für Ukrainerinnen und Ukrainer. Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) sagte bei einem Besuch in der Forschungsstelle im Speck’s Hof in Leipzig jetzt seine Unterstützung für weitere Vorhaben zu.

GWZO-Direktorin Maren Röger berichtet von männlichen Kollegen aus gemeinsamen Projekten, „die jetzt im Feld stehen“. Man stehe per E-Mail in Kontakt. „Wenn wir zwei oder drei Tage nichts von ihnen hören, werden wir nervös.“ Caroline Wagner, Referentin im Wissenschaftsministerium und Vorsitzende des GWZO-Kuratoriums, ist sichtlich berührt, als sie von einem Doktoranden erzählt, der über ein sorbisches Thema geforscht habe und nun in Lwiw gefallen sei. Viele weibliche Kollegen harrten in der Westukraine oder in Polen aus, so Röger. „Für sie wäre es das innere Eingeständnis, dass der Krieg noch sehr lange dauert, wenn sie jetzt bis nach Deutschland flüchteten“, glaubt sie.

Kooperationen mit Russland sind eingefroren

„Im GWZO zeigen sich die Auswirkungen des Krieges wie im Brennglas“, findet Gemkow. Dazu gehört, dass offizielle Forschungskooperationen mit Russland auf Eis liegen. In der Ukraine wiederum stoppt der Krieg die Wissenschaft. Auch ein geplantes GWZO-Projekt, an dem ukrainische und russische Historiker teilhaben sollten, kann nicht verwirklicht werden: Nach Kriegsbeginn entzog eine private Stiftung ihre Förderung. Trotzdem, so Wagner, „verfolgen wir das Ziel, auf wissenschaftlicher Ebene zu allen Seiten in Kontakt zu bleiben – unterhalb der politischen Ebene“. Gerade manche russische Wissenschaftler seien dankbar für unabhängige Informationen, auch wenn sie sich bislang davor fürchteten, sich gegen den Krieg zu äußern. Andererseits haben mehr als 700 Rektoren russischer Hochschulen in einer gemeinsamen Erklärung Putin den Rücken gestärkt.

Ein mögliches Podium für ukrainische Gastwissenschaftlerinnen könnte eine Ringvorlesung werden, die das GZWO derzeit in Kooperation mit der Uni Leipzig und dem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur (Dubnow-Institut) plant. Das Wissen der Osteuropa-Experten sei indes auch von politischer Seite gefragt, so Gemkow: „Das GZWO hat die Expertise, hier wird es jetzt viel zu tun geben“, kündigt der Minister an.

Von Mathias Wöbking