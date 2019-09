Leipziger Handwerkskammer exportiert duale Ausbildung nach Vietnam

Leipzig/Borsdorf

Das Erfolgsmodell „Duale Ausbildung“ wird nach Vietnam exportiert. 44 Berufsschullehrer aus Vietnam haben dazu eine Weiterbildung im Borsdorfer Bildungs- und Technologiezentrum (BTZ) der Handwerkskammer zu Leipzig (HWK) erhalten. Mit diesem Rüstzeug sollen die Pädagogen in ihrer Heimat das duale Ausbildungssystem umsetzen, um Fachkräfte im eigenen Land besser zu qualifizieren.

Meilenstein deutsch-vietnamesischer Beziehungen

HWK-Präsident Claus Gröhn sprach von einem Meilenstein in den Beziehungen zwischen dem deutschen Handwerk und Vietnam. „Dass wir, die Handwerkskammer zu Leipzig, als Leitkammer für den Export dieses Berufsausbildungsmodells ausgewählt wurden, erfüllt uns mit Stolz.“ Der Auftrag ist ein internationales Pilotprojekt und soll über fünf Jahre gehen.

Zur Galerie 44 vietnamesische Berufsschullehrer haben in den vergangenen vier Monaten in Leipzig eine Weiterbildung durchlaufen. Ziel der Zusammenarbeit ist die Übertragung des dualen Ausbildungssystems nach Vietnam.

Schon 2017 ging es los. 22 Berufe, darunter die Handwerksberufe Tischler, Metallbauer und Werkzeugmechaniker, wurden auf das vietnamesische Ausbildungssystem übertragen. 45 Berufsschulen in Vietnam wurden zertifiziert; HWK-Mitarbeiter nahmen das Ganze vor Ort unter die Lupe und stellten sicher, dass die Ausbildung wie vorgesehen abläuft.

Weiterbildung für 44 vietnamesische Berufsschullehrer

Im Mai haben die zertifizierten Berufsschulen die ersten 300 Lehrer nach Deutschland delegiert, die in vier Handwerkskammern die passende Weiterbildung absolvieren konnten. Im Borsdorfer Bildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer wurden 44 vietnamesische Berufsschullehrer empfangen und auf eine Ausbilder-Eignungsprüfung vorbereitet. Sie durchliefen Teile eines Meisterkurses in den Berufen Metallbauer, Feinwerkmechaniker, Werkzeugmacher und Tischler. Vermittelt wurden Fachtheorie und Berufspädagogik sowie handwerkliche Fertigkeiten. „Wir haben viel voneinander gelernt und gemeinsam viel erreicht und ich hoffe, dass die Fortsetzung des Projektes uns in den nächsten Jahren noch mehr zusammenschweißt“, erklärte HWK-Präsident Gröhn.

Leipzigs OBM Jung überreicht Urkunden

Bei der Auszeichnung der Absolventen dabei waren am Mittwoch auch Chu Thu Hang (Erste Botschaftssekretärin der Vietnamesischen Botschaft) und Hans Peter Wollseifer (Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks). Zusammen mit Oberbürgermeister Burkhard Jung überreichten sie den Absolventen die Urkunden für die erfolgreiche Weiterbildung.

Von Elena Boshkovska