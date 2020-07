Leipzig

Von einem Tag auf den anderen standen viele ohne Einkommen da. „Wir zahlen gerne für die Krise!“ steht dennoch auf einem der vielen Schilder, mit denen sich eine kleine Gruppe am Freitagvormittag auf dem Kleinen Willy-Brandt-Platz in Leipzig getroffen hat. Es sind Honorarlehrkräfte und Solo-Selbstständige, die an der Volkshochschule sowie an Leipziger Sprachschulen unterrichten. „Rentenversicherung und Krankenversicherung zahlen wir. Und das tue ich auch gern, da wir in einem Sozialstaat leben“, sagt Alexandra Byner, die in einer Sprachschule Deutsch lehrt. Doch die Arbeitslosenversicherung bleibt den meisten verwehrt. Sie würden sich gerne gegen Erwerbslosigkeit absichern und 2,5 Prozent ihres Einkommens zahlen, dürfen es aber nicht.

„Unsere Aufnahmeanträge für die Arbeitslosenversicherung haben wir schon fix und fertig ausgefüllt“, erklärt Alexandra Byner. Die Dozenten, die sich in der Initiative Lehrkräfte gegen Prekarität zusammengeschlossen haben, wollen die Formulare zur Agentur für Arbeit bringen. Wohlwissend, dass dies ein eher symbolischer Akt ist. Doch auf der Behörde müssen sie dann wenigstens bearbeitet werden.

Gewerkschaft Verdi unterstützt Aktion

„Wer alleine wohnt, ein Kind hat, oder wenn der Partner wenig verdient oder ebenfalls Freiberufler ist, steht plötzlich vor dem Nichts und kann die Miete nicht bezahlen“, schildert Karl Kirsch, der freiberuflich an der Volkshochschule Leipzig tätig ist und Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, die Erfahrungen vieler Kollegen während der Corona-Pandemie. Viele waren gezwungen, der Familie auf der Tasche zu liegen oder Hartz IV zu beantragen. Dabei seien viele Lehrkräfte nur deshalb Selbstständige, weil die Arbeitgeber Sozialabgaben nicht zahlen wollen und ihnen angemessene Honorare schlicht zu teuer sind. Haben alle Zugang zur Arbeitslosenversicherung, so die Initiative, dann stünde auch den Freiberuflern Unterstützung zu. „Es war zu Beginn des Lockdowns viel von Hilfen für Selbstständige die Rede“, ergänzt Olaf Broszeit, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. „Aber fast alle dieser Hilfen waren als Hilfen für Betriebskosten konzipiert, nicht als Hilfen für den Lebensunterhalt.“ Doch Betriebskosten haben die Dozenten wenig – höchstens die LVB-Fahrkarte. Wie viele Arbeitnehmer leben die meisten von laufenden Einnahmen.

Leere Papiertüten sind schon im Museum gelandet

Im April 2020 haben die Honorarlehrer schon einmal eine Aktion auf dem Leipziger Markt gestartet. Damals haben sie leere Papiertüten für sich sprechen lassen. Das bescherte ihnen wenigstens einen Erfolg: Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig fand die Aktion so toll, dass es die Tüten in seine Sammlung aufgenommen hat. Dort soll ja künftig auch über die Corona-Krise informiert werden.

Von Mathias Orbeck