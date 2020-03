Coronavirus: Es waren die Fledermäuse

Leipzig

Seit Jahresanfang beschäftigt uns ein Begriff: das neue Coronavirus (SARS-CoV-2). Zunächst noch von weitem, mit Blick auf das Geschehen in China. Und auch zunächst mit wenig gesicherten Informationen. Inzwischen ist das Virus direkt hier bei uns angekommen, und inzwischen wissen wir auch mehr darüber und lernen täglich etwas dazu. An dieser Stelle fassen wir anhand einer Publikation der UKL-Virologen und Infektiologen zusammen, was uns bisher bekannt ist – wissend, dass täglich neue Erkenntnisse hinzukommen.

Seit Anfang Dezember 2019 erkrankten in der zentralchinesischen Stadt Wuhan zunehmend Menschen an einer Lungenentzündung mit unbekanntem Auslöser. Kennzeichnend für die Erkrankung waren Symptome wie Fieber über 38° Celsius, eine im Röntgen bzw. CT sichtbare Lungenentzündung und das Ausbleiben einer Besserung bei Einnahme von Antibiotika. Als Ausgangspunkt der neuen Erkrankung wurde der „Huanan Seafood Market“ identifiziert, auf dem auch lebende Tiere und Vögel verkauft werden.

Fledermäuse gelten als Quelle des Virus

Als Quelle des Virus gelten Fledermäuse, als möglicher Zwischenwirt z.B. Pangoline, also Schuppentiere, die außerhalb Asiens nur in Zoos vorkommen – unter anderem auch im Leipziger Zoo. Übrigens sind diese Leipziger Tiere virenfrei – die Experten des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig haben sie untersucht. Von solchen Tieren als Zwischenwirt ist das Virus auf den Menschen übergegangen und hat dann eine Epidemie unter Menschen ausgelöst.

Von SARS zu MERS zu SARS-CoV-2

Zurück zu den Anfängen: Auf der Suche nach der Ursache der rätselhaften Erkrankung wurde Anfang Januar das Virus als „SARS-CoV-2“ identifiziert und klassifiziert – ein neues Virus aus der bekannten Gruppe der Coronaviren. Diese treten regelmäßig in den Wintermonaten auf und verursachen primär harmlose Erkältungen. Bereits zweimal haben Viren aus dieser Gruppe im 21. Jahrhundert zu Epidemien geführt: SARS im Jahr 2002/2004 und MERS im Jahr 2012. Beide erreichten mit jeweils 8096 bzw. 2494 Infektionen nicht die Ausmaße der heutigen Epidemie, die - Stand 17. März –laut der Johns Hopkins University mehr als 183.000 Fälle in 155 Ländern umfasst. In Deutschland sind zur gleichen Zeit rund 7600 Infektionen erfasst, 135 davon in Sachsen, 48 in Leipzig. Deutschlandweit sind 17 Menschen gestorben. Möglich wurde diese hohe Zahl durch eine leichtere Übertragbarkeit des neuen Erregers von Mensch zu Mensch als bei den vorhergehenden Epidemien, daher wurde und wird auch zu drastischen Eindämmungsmaßnahmen gegriffen bis hin zu konsequenter Quarantäne und Einrichtung von Sperrzonen.

Aktuelle Maßnahmen nötig, um Zeit zu gewinnen

Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die Verbreitung zu verzögern und Zeit zu gewinnen – Zeit, um einen Impfstoff zu entwickeln und geeignete Medikamente zu finden, aber auch um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Derzeit erfolgt die Behandlung rein symptomatisch und – bei schweren Fällen – durch künstliche Beatmung und andere Organersatzverfahren. Bei einigen in vorhergehenden Epidemien eingesetzten Medikamenten besteht die Hoffnung, dass sie auch hier wirksam sein könnten. Hoffnung macht auch, dass bei dem überwiegenden Teil der Erkrankten, was gut 80 Prozent der Fälle sind, die Infektion sehr leicht verläuft, teilweise sogar ganz ohne Symptome. Schwere Verläufe werden vor allem bei Männern mit chronischen Vorerkrankungen bzw. Rauchern beobachtet. Als besonders gefährdet gelten die Altersgruppen ab 70 Jahren aufwärts, da die Patienten oftmals bereits an Vorerkrankungen leiden oder Organe schon vorgeschädigt sind. Diese Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist daher besonders wichtig. Kinder sind dagegen sehr selten betroffen – bei ihnen verlaufen die Infektionen meistens ganz unbemerkt.

Entwicklung eines Impfstoffs ist sehr aufwändig

Weltweit wird intensiv an der weiteren Erforschung und Bekämpfung der neuen Virusinfektion und der daraus resultierenden Erkrankung COVID-19 gearbeitet. Während ein Test relativ schnell entwickelt und verfügbar gemacht werden konnte – unter anderem von den Virologen am Universitätsklinikum Leipzig – ist die Entwicklung eines Impfstoffes oder eines Medikaments deutlich aufwändiger und zeitintensiver; wahrscheinlich wird es hier nicht vor Ende 2021 wirklich gebrauchsfertige Lösungen geben. Oberstes Ziel bleibt daher nach wie vor die Eindämmung und Verlangsamung der Ausbreitung – mit vereinten Kräften der gesamten Bevölkerung.

Quellen: Hönemann M, Lübbert C, Liebert UG „Neuartiges Coronavirus (SARS-CoV-2)“ Deutsch. Medizinische Wochenschr. 2020, 145, Vortrag Prof. U. Liebert, Robert-Koch-Institut.

Hinweis: Der Artikel erschien in „ Liebigstraße aktuell“ (Ausgabe 4/2020), dem Gesundheitsmagazin der Uniklinik Leipzig. Das Magazin wird von dieser Zeitung erstellt.

Von Helena Reinhardt / UKL