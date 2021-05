Leipziger Schulen kehren zur Normalität zurück – das gilt ab Montag

Leipzig/Dresden

Die Schulen in Leipzig können am Montag wieder durchstarten. Die Infektionslage in Leipzig und die Möglichkeiten zu weiteren Lockerungen nach neuer Corona-Schutz-Verordnung erlauben: Die Schulen wechseln wieder in den Regelbetrieb. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): „Gemeinsam haben wir in Leipzig eine ganz wichtige Etappe geschafft, die Inzidenz deutlich unter 50 gedrückt. Kinder haben jetzt wieder im gesamten Klassenverband Unterricht, dies ist die wichtigste Lockerung.“

Auch Erzgebirge öffnet Einrichtungen – im Wechselmodell

Als letzter Landkreis in Sachsen öffnet nun auch das Erzgebirge ab Montag seine Schulen – allerdings noch im Wechselmodell. Damit gebe es nun im Freistaat keine Region mehr, in der Schulen und Kitas noch geschlossen bleiben müssten, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung für die Kinder und Jugendlichen in Sachsen, die schneller kommt als erwartet. Damit kehrt ein gutes Stück mehr Normalität zurück“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Wöchentliche Test- und Maskenpflicht – Ausnahme für Eltern

Die genauen Stundenplaninhalte können die Grundschulen in Leipzig ab Montag in Eigenverantwortung festlegen. Auch in Kindertageseinrichtungen und Horten ist wieder Regelbetrieb entsprechend der pädagogischen Konzeption möglich. Schulfahrten sind zunächst weiterhin unzulässig, sollen aber mit der nächsten Corona-Schutz-Verordnung ab dem 14. Juni wieder möglich gemacht werden. Die zweimalige Testpflicht pro Woche für Personen, die Gelände und Gebäude von Schulen und Kitas betreten, bleibt bestehen. Eine Ausnahme bilden die Eltern, die ihre Kinder in die Einrichtungen bringen und wieder abholen. Hier ist kein Test mehr erforderlich. Die begleitenden Personen sind jedoch verpflichtet, beim Bringen und Abholen eine FFP2-Maske oder medizinische Maske zu tragen.

Vicki Felthaus, Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und Demokratie: „Es ist wichtig für die persönliche und soziale Entwicklung der Kinder, dass die Schulen und Kitas endlich wieder im Regelbetrieb öffnen können. Das gemeinsame Lernen und der Austausch mit Gleichaltrigen, wie dies in Gruppen- und Klassenverbänden passiert, spielt eine wesentliche Rolle. Wir tun alles dafür, dass die Wiederaufnahme des Regelbetriebes am Montag unkompliziert abläuft, bitten zugleich um Geduld und Verständnis.“

Von lvz