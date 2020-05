Leipziger Stiftungen wollen mit „Aktion Zuckertüte“ schwächeren Familien helfen

Leipzig

Jetzt erst recht: Auch in diesem Jahr wird es die „Aktion Zuckertüte“ geben, die Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, den Schulstart erleichtern soll. „Der Schulanfang als eine der wenigen Einmaligkeiten im Leben – möge er für diese Kinder so angenehm wie möglich werden“, sagt Wolfgang Merseburger von der Stiftung Bürger für Leipzig. „Noch immer gibt es nicht wenige Familien in Leipzig, die einfach unsere Hilfe brauchen.“ Denn auch materielle Dinge haben einen Einfluss auf Bildung.

„Zuckertütenfest“ nur in kleinem Rahmen

Deshalb wollen Stiftungen und Vereine Erstklässlern einen guten Start in einen neuen Lebensabschnitt ermöglichen. Die Aktion wurde 2008 von der Stiftung Bürger für Leipzig geboren, die damals 20 Familien helfen konnte. Mittlerweile sind es um die 100 Familien pro Jahr. Seit Jahren ist die „Leipziger Kinderstiftung“ ein zuverlässiger Partner; ebenso wie die Vereine Fairbund, Mütterzentrum, Deutscher Kinderschutzbund, Johanniter. Auch das Jugendberufshilfeangebot „Netz kleiner Werkstätten“ in Trägerschaft des Berufsbildungswerkes Leipzig für Sprach- und Hörgeschädigte beteiligt sich am Gelingen, etwa bei der Pflanzung eines Bäumchens beim Zuckertütenfest. Das kann Mitte Juni wegen der Corona-Krise in der Kita „Grünschnabel“ des Deutschen Kinderschutzbundes Leipzig allerdings nur in sehr kleinem Rahmen stattfinden.

Hilfe umfasst auch Ranzen und Sportsachen

Bei den Hilfen geht es nicht nur um die Zuckertüte, sondern auch um eine Erstausstattung für den Unterricht. Also eine gezielte Unterstützung mit Schulranzen, Sportsachen und weiteren Materialien, die benötigt werden. „Gemeinsam mit den Familien entscheiden wir, was für das jeweilige Kind notwendig ist“, erklärt Merseburger. Natürlich bleibt es ihnen freigestellt, ob sie diese Hilfe auch annehmen wollen oder nicht.

Wer die „Aktion Zuckertüte“ unterstützen möchte, kann spenden auf das Konto: „ Stiftung Bürger für Leipzig“, Kennwort: Aktion Zuckertüte; IBAN: DE 13860555921101101101; BIC: WELADE8LXXX.

Weitere Informationen im Internet unter www.buergerfuerleipzig.de

