Sie bekam ihren Namen, bevor der Namensgeber überhaupt von ihrer Existenz wusste: die Schneider-Bank. Auf halber Treppe des Empfangsportals soll das massive Möbelstück aus Kirschholz zu einem weiteren Treffpunkt in der Albertina werden. Genau dort, wo bis zur Zerstörung des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg ebenfalls eine einladende Sitzmöglichkeit stand. „Es ist das finale Puzzlestück, das in seiner Komposition dieses Treppenhauses noch gefehlt hat“, witzelt Charlotte Bauer, die stellvertretende Direktorin der Leipziger Universitätsbibliothek (UB). Sie spricht über das Gestaltungsgeschick ihres Ex-Chefs: Denn nach 16 Jahren und drei Monaten als Bibliotheksdirektor wechselt Ulrich Johannes Schneider zum Monatsende in den Ruhestand. Donnerstagabend, als die UB zu ihrem Jahresempfang lud, hatte er seinen letzten Arbeitstag vor dem Resturlaub. Eine Nachfolge gibt es noch nicht.

Bibliothek des Jahres 2017

„Erfreut und gerührt“ sei er, bedankt sich Schneider in seiner nüchternen Art. Er ist kein Mensch, aus dem Gefühle herausbrechen. Seine Herzlichkeit ist trotzdem spürbar – auch in der Wärme, mit der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über ihn sprechen. Die Bank haben sie heimlich aufbauen lassen, während er in seiner letzten Arbeitssitzung saß. Keinen Topf der Uni oder des Wissenschaftsministeriums zapften sie dafür an, sondern sammelten selbst. Der Albertina-Förderverein steuerte etwas bei; und ein Leipziger Architekturbüro, das maßgeblich am Umbau der Bibliothek beteiligt war und sich für die Bank nun vom Original inspirieren ließ.

Als Schneider 2006 zum Direktor berufen wurde, war das außergewöhnlich: kein gelernter Bibliothekar, sondern ein Philosophie-Professor und Kulturwissenschaftler. Sein Auftrag: die UB als Forschungsbibliothek zu etablieren. „Das ist ihm umfassend und grandios gelungen“, jubelt Charlotte Bauer. „Mit unser aller Mitwirkung freilich.“ Konkret bedeutete das vor allem die Digitalisierung von Katalog, Bestand und Verwaltung. Die Zahl der IT-Fachkräfte stieg von sieben auf 45. Mit eigener Technologie blieb die UB unabhängig vom kommerziellen Markt der Bibliothekssoftware – und fand weltweit Nachahmer. 2017 prämierte der Deutsche Bibliotheksverband die UB als „Bibliothek des Jahres“.

Forschung in Los Angeles und Wien

Rund 50 Ausstellungen fallen in Schneiders Amtszeit, darunter ein prächtiger Raum für eine Replik des altägyptischen „Papyrus Ebers“. Die jüngste Schau über „Beinahe-Bücher im Bibliotheksregal“ ist seit Wochenmitte zu sehen. Schneider hat dafür mit fünf Studierenden nach kuriosen Schriften geforstet, die im UB-Bestand in „alten Schachteln“ aufbewahrt werden. Auch Veranstaltungen wie „Die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“, der „Thomasius Club“ und die „Coffee Lectures“ haben ihr treues Publikum.

Schneider spricht von der „modernen Bibliothek“. Deren Leipziger Modell hat er selbst mitgeformt, deren globale Geburtsstunde datiert er in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Was genau damals passierte, möchte er jetzt ausgiebig erforschen. Dafür sind bereits Reisen nach Los Angeles und Wien gebucht. Wenn er dann nach Leipzig zurückkehrt, wird man ihn vielleicht auch mal auf der Schneider-Bank sitzen sehen. Oder, was wahrscheinlicher ist: Er lächelt still in sich hinein, wenn er beobachtet, wie Menschen dort zusammenfinden.

Von Mathias Wöbking