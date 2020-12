Leipzig

Von Corona-Weihnachtsferien keine Spur: Zahnmedizin-Student Johann Dörschner bohrte am Donnerstag Karies aus dem Zahn eines Patienten und ersetzte das Loch mit einer kleinen Füllung. „Das fühlt sich schon richtig wie Zahnarzt an“, sagt er. „Ziemlich aufregend.“ Die meisten Kommilitonen anderer Fächer machten da bereits Pause: Die Universität Leipzig hatte ihren Betrieb im aktuellen Lockdown zwei Tage früher als geplant runtergefahren.

Eine Puppe fürchtet den Zahnarzt nicht, mancher Mensch schon

An der Medizinischen Fakultät sind sie allerdings froh, dass sie die praktische Ausbildung in der Zahnmedizin überhaupt wieder aufnehmen konnten. „Es zeichnet das Studium aus, dass die Studierenden sehr viel direkt am Patienten lernen“, sagt Professor Sebastian Hahnel, Studiendekan und Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde. Rund 350 junge Menschen studieren das Fach an der Uni Leipzig. Vom siebten bis zehnten Fachsemester liegt der Schwerpunkt ihrer Ausbildung in der Anwendung des Wissens am Patienten, das sie zuvor theoretisch und praktisch am Phantom gelernt haben.

„Man kann am Phantom viel simulieren – aber eben nicht alles. Professor Sebastian Hahnel ist Direktor der universitären Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde und zudem Studiendekan der Zahnmedizin. Quelle: Stefan Straub / UKL

Im Sommersemester setzte die Fakultät die Kurse am Patienten wegen der Corona-Pandemie aber weitgehend aus. Stattdessen übten alle Studierenden an Modellen. Die Medizinische Fakultät hatte eigens weitere Puppen gekauft. Eine Notlösung: „Man kann am Phantom viel simulieren“, sagt Hahnel, „aber eben nicht alles.“ Bei so einem Dummy fließt kein Speichel, die Zunge bewegt sich nicht, es blutet nicht plötzlich, wenn man eine Füllung einsetzen will und alles trocken sein sollte. Überdies haben die Puppen eine standardisierte Anatomie, anders als Patienten aus Fleisch und Blut.

Noch stärker fehlt vielleicht der soziale Aspekt: Ein Phantom hat keine Angst vor dem Zahnarzt, viele Menschen dagegen schon. „Wie spricht man mit einem Patienten, der sich offensichtlich fürchtet? Wie hilft man ihm über den reinen Eingriff hinaus?“ Student Johann Dörschner sagt, dass er froh sei, darin im Wintersemester erstmals Erfahrungen zu sammeln: Der 22-Jährige befindet sich momentan im siebten Semester. Es sei wichtig, findet auch Studiendekan Hahnel, dass die Studierenden in einer geschützten Umgebung ihre ersten Zahnpatienten behandelten. „Dass immer jemand da ist, den sie fragen können und der noch mal draufschaut.“ Viele Patienten wiederum schätzen die Gewissenhaftigkeit, mit der die Teams aus Studierenden und ausgebildeten Zahnärzten zu Werke gehen.

Im siebten Semester fühlt sich das Studium schon wie Zahnarzt an, „ziemlich aufregend“, findet Johann Dörschner, 22. Quelle: André Kempner

Bereits am Ende des Sommersemesters kehrten daher die ersten Studierenden in die Arbeit mit echten Zähnen zurück – unter den strengen Hygiene-Regeln, die auch sonst am Uniklinikum gelten. Jetzt, im Wintersemester, wurde der Jahrgang in feste Tandems eingeteilt, so dass sich nur jeweils zwei Studierende treffen – und auch das nur auf Abstand und hinter FFP-2-Masken. „In der praktischen Ausbildung ein weiteres Semester zu verlieren, konnten wir uns nicht vorstellen“, sagt Hahnel. Schon davor habe er die Entscheidung, den Patientenkontakt auszusetzen, nur „mit Bauchschmerzen“ gefällt. „Aber unter den damaligen Umständen war es ein sinnvoller Kompromiss.“

Wegen Corona: Zahnklinik sagt manche Patiententermine für Januar ab

Trotz der Einschränkungen konnten mittlerweile alle Examenskandidaten des Sommersemesters ihre Prüfungen ablegen. Eine Gesetzesänderung erlaubte ihnen, ihr Wissen an Phantomen statt Menschen vorzuführen. „Es wäre sonst auch unfair gewesen“, findet Hahnel. Wie es mit der praktischen Ausbildung nach dem Uni-Lockdown dann am 11. Januar weitergeht, kann zwar noch keiner absehen. „Wir haben aber den Studierenden geschrieben, dass wir damit weitermachen wollen, wenn es geht.“ Gleichzeitig hat die universitäre Zahnklinik allerdings einige Patiententermine für Anfang Januar bereits abgesagt – damit im Wartebereich weniger Menschen aufeinander treffen. „Schmerzen verarzten wir immer“, betont Hahnel. „Manche Behandlungen, zum Beispiel professionelle Zahnreinigungen, kann man bei einigen Patienten etwas aufschieben.“

Von Mathias Wöbking