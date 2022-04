Leipzig

Im kommenden Schuljahr werden mehr als 4400 Leipziger Grundschulkinder auf eine weiterführende staatliche Schule wechseln. Bis zum 4. März mussten die Familien dafür an Gymnasien und Oberschulen Bewerbungen samt Bildungsempfehlung abgeben. Schon jetzt ist klar: Nicht alle Kinder werden letztlich auf ihrer Wunschschule landen, denn der Andrang ist in vielen Einrichtungen wieder größer als der verfügbare Platz.

Das hat mit konkreter Lage und Einzugsgebiet, mitunter aber auch mit den unterschiedlichen Bildungs-Profilen der Schulen zu tun. Wer künstlerisch-musisch begabt ist, wird eher solche Ausrichtung ansteuern, wer naturwissenschaftliche Ambitionen hat, macht sich an anderer Stelle Hoffnungen. Reicht der Platz nicht für alle, wird meist gelost und Bewerbungen an benannte Alternativstandorte weitergeschickt. Eine definitive Entscheidung, wohin es gehen wird, erhalten die Familien Anfang Juni per Post.

Wir haben uns die Zahlen aus dem Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) schon einmal vorab angeschaut. Erneut gab es mehr Anmeldungen für die inzwischen 24 Gymnasien der Messestadt als für die 30 Oberschulen. 2624 Aufnahmewünschen insgesamt bedeuten einen neuen Rekord – auch ohne die noch unter Umständen hinzukommenden Nachmeldungen.

Größter Andrang im Gerda-Taro-Gymnasium

An der Spitze mit dem größten Andrang gibt es nach Jahren der „Dominanz“ der Schule am Palmengarten einen überraschenden Wechsel. Die Schulleitung der Gerda-Taro-Schule im Zentrum-Süd zog zuletzt 218 Aufnahmewünsche aus dem Briefkasten. Das sind 49 Wünsche mehr als im Vorjahr. Obwohl das Gymnasium bereits schon sechszügig war, wird der Platz nicht für alle reichen. Bei maximal 28 Kindern pro Klasse muss nahezu wohl jeder dritte Antrag weitergereicht werden.

Die Schule am Palmengarten residiert seit einigen Monaten im komplettsanierten Gebäude in Lindenau und war für Familien im kinderreichen Leipziger Westen bisher meist erste Wahl. Ob der im Pilotprogramm nach hinten verschobene Schulanfang (9 Uhr) oder die neuen Profil-Ausrichtungen Grund für 63 Anmeldungen weniger sind, darüber lässt sich nur spekulieren. Die allerdings immer noch 216 aktuellen Aufnahmewünsche werden trotz Sechszügigkeit weiter nicht alle zu erfüllen sein.

Aufsteiger der Saison, wenn man so will, ist die im Aufbau befindliche Schule an der Messe-Allee in Wiederitzsch mit insgesamt 151 Anmeldungen für kommendes Schuljahr – 65 mehr als noch 2021. Auch hier musste eine Verlosung die künftige Klassenbesetzung klären. Ebenfalls deutlich mehr Anmeldungen als im Vorjahr gab es im Robert-Schumann-Gymnasium in Lindenau (139/+45), im Wilhelm-Ostwald-Gymnasium in Lößnig (132/+45) und im komplett neuen Gymnasium Ihmelsstraße (+37), das im Sommer auf dem Campus in Volkmarsdorf startet.

Auch mehrere Oberschulen von Wünschen „überlastet“

In Leipzigs 30 staatlichen Oberschulen gab es zuletzt mit 1777 Aufnahmewünsche 122 weniger als im Vorjahr. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass hier noch einige Nachmeldungen von Kindern dazukommen werden. In den meisten Fällen werden die Wünsche auch berücksichtigt werden, allerdings gibt es auch hier mindestens fünf Einrichtungen, bei denen die Kapazitäten nicht ausreichen.

Ähnlich wie bei den Gymnasien gibt es auch in der Liste der Leipziger Oberschulen einen Wechsel an der „Spitze“. Mit 147 Anmeldungen bekam die Oberschule Wiederitzsch die meiste Post – ein Plus von 69 gegenüber dem Vorjahr. Dafür wird die bisherige Vierzügigkeit kaum ausreichen. Ähnliches trifft auch auf die bisher „beliebteste“ Oberschule Ratzelstraße in Kleinzschocher zu. Die Schulleitung im 2019 wiedereröffneten „Juwel am Rand von Grünau“ hatte aktuell 145 Anmeldungen (-9) auf dem Tisch und wird angesichts von drei neuen Fünften nur etwas mehr als die Hälfte unterbringen können.

Viel Interesse am neuen Campus Ihmelsstraße

Einen enormen Andrang erlebte auch die Oberschule Ihmelsstraße, die nun gemeinsam mit dem Gymnasium den neuen Campus in Volkmarsdorf bilden wird. Mit 99 Anmeldungen hat sich der Bedarf dort nahezu verdoppelt. Weil aber voraussichtlich nur drei Klassen starten können, gibt es auch hier ein paar Wünsche, die wohl nicht erfüllt werden. Ebenfalls im „Plus“ waren zuletzt auch die Schule Mölklau (90/ +11), die Oberschule Höltystraße in Meusdorf (42/+12) und die neue Oberschule Barnet-Licht-Platz in Reudnitz (65/+11).

Dagegen haben sich die Anmeldungen in der Oberschule am Adler (während der Sanierung interim in Lindenau) mit nur noch 21 Wünschen mehr als halbiert. Ähnliches war auch in der 16. Oberschule in Volkmarsdorf (39/-31) oder in der bald zum neuen Grünauer Schulzentrum gehörenden 94. Oberschule (38/-26) zu beobachten.

Von Matthias Puppe