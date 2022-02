Leipzig

Befristete Verträge, hoher Druck, unklare Perspektiven: Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehrt sich derzeit der Protest gegen prekäre Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse. Auf der Social-Media-Plattform Twitter veröffentlichen Forschende aus ganz Deutschland ihre persönlichen Erfahrungen. „Ich bin Martin, 45, Vollblutsprachwissenschaftler, seit 2000 auf befristeten Verträgen, seit 2006 immer pendeln, da Familie in Leipzig (5 Bundesländer, 1 x England). 3x arbeitslos zwischendurch.“ Wortmeldungen dieser Art sind dort inzwischen tausendfach zu lesen. Die virtuelle Protestbewegung gibt es bereits seit Herbst 2020, doch aktuell nimmt sie wieder an Fahrt auf. Weshalb gerade jetzt?

„Solange du befristet bist, gibst du Vollgas“

Zwar sind Verträge auf Zeit schon lange üblich – das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das Befristungen rechtlich regelt, gibt es bereits seit 2007. Politisch deutet sich aber Bewegung an: Im Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung ist eine Reform der Vorschrift vorgesehen und verspricht mehr Planbarkeit, Verbindlichkeit und bessere Karriereperspektiven. Auch die Leipziger Wissenschaftsszene erhofft sich davon Verbesserungen.

„Nur ganz wenige haben eine unbefristete Stelle“, erzählt Martin Grund, er ist Doktorand am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Es gebe zwar die finanziellen Mittel, mit denen man entfristete Stellen schaffen könnte. „Sie tun es aber nicht“, so Grund. Warum? „Weil sie es können“, sagt der 32-Jährige. „Sie“ – das seien der Präsident und die Direktorinnen und Direktoren der Institute. „Solange du befristet bist, gibst du Vollgas. Wenn du entfristest, wird nachgelassen.“ Diesen Gedanken vermutet der Psychologe dahinter.

Martin Grund ist Doktorand am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Quelle: Privat

Wissenschaft als „kompetitives System“

Max-Planck-Direktor Christian Doeller leitet das Institut, an dem Grund promoviert. „Natürlich ist die Dauer der Doktorandenstellen befristet, es geht ja auch um ein spezifisches Promotionsprojekt, das irgendwann endet“, sagt er. Die normale Dauer eines solchen Projekts liege bei drei Jahren. „Aber wir sind sehr großzügig, was Vertragsverlängerungen angeht. Die Max-Planck-Gesellschaft hat da einen recht großen finanziellen Spielraum.“

Mit Blick auf den Wissenschaftsbetrieb generell spricht Doeller von einem „kompetitiven System“, in dem er auch Missstände nicht ausschließt. „Unsere Doktoranden werden fair bezahlt, bekommen sehr gute Supervision und Vertragssicherheit“, betont der Instituts-Chef jedoch. „Ich will, dass es unseren Promovierenden gut geht, dass sie happy sind.“ Das sei ein ureigenes Interesse, schließlich resultiere das auch in guter Forschung.

Christian Doeller ist Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Quelle: André Kempner

Die meisten Doktorandinnen und Doktoranden der Universität Leipzig werden allerdings über Drittmittel und Stipendien gefördert – Geld, das Hochschulen oder die Promovierenden von öffentlichen und privaten Stellen einwerben. So erklärt es Erich Schröger, Prorektor für Nachwuchsförderung an der Uni. „Diese Drittmittel reichen aber oft nicht aus, bis eine Arbeit fertiggestellt ist“, sagt er. Denn in der Regel bräuchten die Promovierenden länger als die vorgesehenen drei Jahre. „Die Geldgeber verfolgen nämlich häufig nicht den Zweck, jemanden zu promovieren“, erklärt der Prorektor, „sondern die finanzieren die Bearbeitung eines Forschungsprojekts.“

Nur ein Bruchteil erreicht Professur

Prorektor Erich Schröger ist für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Uni Leipzig zuständig. Quelle: André Kempner

An der Uni fehlt also das Geld zur Entfristung, am Max-Planck-Institut der Wille? Ganz so einfach ist es nicht. „Man könnte sich auch eine Welt vorstellen, in der man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler grundsätzlich ohne Befristung einstellt, wie es in Unternehmen üblich ist“, so Prorektor Schröger. „Der Nachteil wäre: Es könnte künftig erheblich weniger Nachwuchs promovieren.“ Außerdem gebe es die sogenannte Qualifikationsbegründung. Ein Doktorand werde während seiner Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf die nächste Karrierestufe vorbereitet, „wie ein Masterstudent, der am Ende seinen Masterabschluss macht“, erklärt der Nachwuchsförderer. Allerdings ergattert nur ein Bruchteil der Promovierten tatsächlich eine der begehrten Professorenstellen.

Von insgesamt über 1600 Mitarbeitenden im Mittelbau der Uni Leipzig, also allen Stellen unterhalb der Professur, waren im Jahr 2020 nur etwa 260 unbefristet angestellt. „Ich habe selbst miterlebt, dass eine Dozentin mitten im Semester gehen musste, weil ihre Stelle nicht verlängert wurde“, erzählt die Studentin Julia Neitz. Die 26-Jährige hat im vergangenen November ihr Lehramtsstudium an der Universität Leipzig abgeschlossen. „Ich wollte lange selbst an der Uni bleiben und promovieren“, so die Absolventin. „Aber dann habe ich mich gefragt: Ist mir das meine Energie wert?“ Fürs Erste, sagt Neitz, habe sie sich dagegen entschieden.

Studentin Julia Neitz hat sich gegen den Weg in Richtung einer Promotion entschieden. Quelle: André Kempner

„Me-too-Moment der Wissenschaft“

Die Wortmeldungen auf Twitter helfen, findet Max-Planck-Doktorand Grund. „Durch die persönlichen Äußerungen konnten die Leute das nachvollziehen“, erklärt er und bezeichnet die Bewegung als „Me-too-Moment der Wissenschaft“. Der Psychologe setzt Hoffnung in die neue Ampel-Regierung. Er selbst hat an einer bundesweiten Umfrage zur Evaluierung des Wissenschaftszeitgesetzes teilgenommen, erzählt der junge Mann. Die Ergebnisse werden Mitte des Jahres erwartet, darauf soll eine Reform des umstrittenen Gesetzes aufbauen. „Da wird auf jeden Fall etwas passieren“, sagt Grund optimistisch.

Von Friederike Pick