Die Maskenpflicht in Schulen und Kindertageseinrichtungen entfällt vom kommenden Montag (3. April) an. Das teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Hintergrund ist, dass das Bundesrecht solche Regelungen in einer Landesverordnung nicht mehr vorsieht.

Das heißt, die Maske muss von diesem Zeitpunkt an nicht mehr auf dem Schul- oder Kitagelände getragen werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern und andere externe Personen, die die Schule oder Kindertageseinrichtung betreten.

Empfehlungen weiter möglich

Die Maskenpflicht im Unterricht war bereits in der vergangenen Verordnung abgeschafft worden. In den Hygieneplänen der einzelnen Einrichtungen könne aber eine Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verankert werden, heißt es aus dem Ressort von Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Testpflicht endet nach Osterferien

Die Testpflicht für den Schulbesuch werde noch bis zu den Osterferien weitergeführt. Der letzte Schultag vor den Ferien ist der 14. April. Danach solle die anlasslose Testung dann komplett entfallen.„Unsere Kinder und Jugendlichen haben bisher die größten Einschränkungen in der Pandemie hingenommen, um andere zu schützen. Es gilt nun mit Achtsamkeit weiter mehr Normalität in die Schulen einkehren zu lassen“, erklärte Piwarz.

Während vom 14. bis 20. März noch 13.044 Schülerinnen und Schüler von einer Infektion betroffen waren, seien es im Zeitraum vom 21. bis 27. März noch 9.192 Schülerinnen und Schüler gewesen. Bei den Lehrkräften gehe die Zahl ebenfalls zurück.

Piwarz: „Einschränkungen nicht mehr hinnehmbar“

Der Minister fügte an, dass es nicht länger vertretbar sei, dass Schulen und Kitas strengere Schutzmaßnahmen und Einschränkungen hinnehmen müssen, während im Alltag und in der Gesellschaft insgesamt die Corona-Schutzmaßnahmen wie Maske und Tests zurückgenommen werden.Bis zu den Osterferien gelte weiter eine zweimalige Testpflicht pro Woche für den Schulbesuch.

Tritt ein positiver Coronafall in der Klasse auf, dann müsse der betroffene Schüler oder die betroffene Schülerin in die häusliche Lernzeit gehen. Die übrigen Schülerinnen und Schüler können in der Schule bleiben. Für sie bestehe dann eine tägliche Testpflicht an fünf Tagen hintereinander. Das gelte auch für genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler.

Die Schulen werden trotz Infektionsfällen weiter offengehalten. Einzelne Klassen ins häusliche Lernen zu schicken oder vorübergehende komplette Schulschließungen seien nur dann möglich, wenn aufgrund von Corona-Infektionen und Quarantäne eine Vielzahl von Schülern und Lehrkräften ausfallen und der Schulbetrieb in Präsenz nicht mehr möglich sei.

Aktuell sind von insgesamt 1.400 öffentlichen Schulen acht vorübergehend komplett geschlossen und an 20 Schulen wurden einzelne Klassen ins häusliche Lernen geschickt, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium.

Die neue Schul- und Kita-Coronaverordnung tritt am 3. April 2022 in Kraft und endet am 17. April 2022.

