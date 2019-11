Millionen für Leipziger Spitzenforschung

Leipzig

Geldsegen für die Universität Leipzig: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt drei Sonderforschungsbereiche in den kommenden vier Jahren mit einer Förderung in zweistelliger Millionenhöhe. „Das ist ein großer Tag für unsere Universität“, freut sich Rektorin Beate Schücking über die in Bonn getroffene Entscheidung. „Wir bekommen attestiert, dass richtig gut gearbeitet wurde. Besser hätte es nicht laufen können.“

Bundesweit gehen zehn Sonderforschungsbereiche mit einem Gesamtbudget von 101 Millionen Euro neu an den Start, bei 15 weiteren wird die Förderungszeit um vier Jahre verlängert. Wie sich der Betrag aufteilt, hat die DFG bislang nicht bekanntgegeben. Große Erwartungen stecken jedenfalls in einem Vorhaben der Chemikerin Annette Beck-Sickinger und des neuen Humboldt-Professors Jens Meiler, das ab 2020 erstmals Geld von der Forschungsgemeinschaft erhält. Der Chemiker und Bioinformatiker Meiler wechselt im Januar aus Nashville nach Leipzig. In dem Projekt mit der sperrigen Überschrift „Strukturelle Dynamik der GPCR-Aktivierung und Signalreduktion“ erforschen die Wissenschaftler, wie Zellen untereinander und mit ihrer Umwelt über Rezeptoren kommunizieren. Dabei gerät beispielsweise das Wechselspiel mit körpereigenen Hormonen oder Medikamenten in den Fokus. Unter dem Einsatz künstlicher Intelligenz will Meiler mit Hilfe digitaler Simulationen „die Forschung beschleunigen“, wie er sagt. Beck-Sickinger erhofft sich davon „neuartige Therapeutika“.

Warum ist die Erderwärmung an den Polen besonders stark?

Zwei weitere Leipziger Sonderforschungsbereiche werden bereits seit jeweils vier Jahren von der DFG finanziert und haben nun den Zuschlag für vier weitere Jahre erhalten. Der Uni-Meteorologe Manfred Wendisch setzt mit seinen Kollegen von den Unis Bremen und Köln sowie des Alfred-Wegener-Instituts Bremerhaven und des Leipziger Tropos-Instituts die Erforschung der Arktischen Klimaänderungfort. Auf der Mission „MOSAiC“ sammelt momentan der Eisbrecher Polarsternvor Ort Daten, um die sogenannte „Arktische Verstärkung“ zu erklären – also die Tatsache, dass sich der globale Klimawandel an den Polen weit stärker zeigt als sonst auf der Erde.

Ebenfalls die zweite von drei möglichen Förderphasen hat das Projekt „Verräumlichungsprozesse unter Globalisierungsbedingungen“ erreicht, an dem neben der Uni Leipzig zwei Leibniz-Institute und die Technische Uni Dresden beteiligt sind. Die Wissenschaftler wollen nun in einer Handbuch-Serie unterschiedliche Globalisierungsprojekte der gegenwärtigen Weltpolitik analysieren. Sprecher ist der Leipziger Historiker Matthias Middell. „Wir konzentrieren uns dabei keineswegs nur auf Projekte, wie sie Donald Trump, Xi Jinping und Vladimir Putin oder auch regionale Organisationen wie die Europäische oder die Afrikanische Union repräsentieren“, sagt er. Auch „ökonomische und kulturelle Neuverräumlichungen der Welt“ – etwa von großen Firmen – würden untersucht.

Mit den zehn neuen Zuschlägen fördert die DFG ab Januar somit bundesweit insgesamt 275 Sonderforschungsbereiche. Die Uni Leipzig wird dann in fünf von ihnen federführend und in weiteren sieben beteiligt sein.

Von mwö