Mit Hygienelotsin und einigen Tabus – Einzelunterricht ist wieder möglich

Leipzig

Im Kurt-Masur-Saal treten sonst die Orchester auf. Dort steht nun der zwölfjährige Anton Littger am Notenpult, um Trompete zu spielen. Seit Montag ist die Musikschule „ Johann Sebastian Bach“ in der Petersstraße teilweise wieder geöffnet – dort darf unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln Einzelunterricht erteilt werden. Am Eingang sitzt eine Hygienelotsin, die die Schüler über die Regeln aufklärt und dokumentiert, wer wann bei welchem Lehrer übt. Das ist notwendig, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die Bildungsstätte kann derzeit neben dem Haupthaus in der City nur das Musikschulzentrum Nord, Georg-Schumann-Straße 124, die Pop-Akademie in der Prager Straße 10 sowie die Zweigstelle Tanz, Windmühlenstraße 22, nutzen. Die angemieteten Räume in den Leipziger Schulen stehen vorerst nicht bereit. Theoretisch könnten wieder bis zu vier Schüler unterrichtet werden – doch das geben die Raumgrößen nicht her. „Proben von Orchestern sind leider ebenfalls nicht möglich“, bedauert Musiklehrer Wilfried Thoß, der das Sinfonische Blasorchester mit 90 jungen Leuten leitet. Dennoch versorgt er seine Ensemblemitglieder regelmäßig mit einem neuen Repertoire – etwa über die Dropbox. „Der Online-Unterricht über Skype hat, trotz Abstrichen bei der Technik, super funktioniert. Einige waren so begeistert, dass sie sogar freiwillig in den Ferien üben wollten.“ Das Zusammenspiel funktioniere online freilich nicht.

Ein ausgefeiltes Hygienekonzept

Wegen der eingeschränkten Raumkapazitäten ist die musische Bildungsstätte weiterhin auf alternative Unterrichtsformen angewiesen – darunter auf eine Kombination von Online- und Präsenzunterricht. „Im Haus herrscht Maskenpflicht, außer in den Unterrichtsräumen. Das geht bei Bläser- und Sängerunterricht ohnehin nicht“, erläutert Matthias Weidemann, der Musikschulleiter, das ausgefeilte Konzept.

Ist Vorbild: Musikschuldirektor Matthias Wiedemann trägt wie alle anderen Maske. Beim Unterricht darf diese aber abgelegt werden. Quelle: André Kempner

Genau werde auf Abstände geachtet sowie auf diverse Regeln, die sich von Instrument zu Instrument unterscheiden. So ist beispielsweise die Klaviertastatur mehrmals am Tag mit einem Reinigungstuch zu säubern. Natürlich nicht mit Desinfektionsmitteln, weil das darin enthaltene Ethanol die Tastebeläge vom Holz lösen würde und eindringende Flüssigkeit zum Aufquellen führen könnte. Kontrabässe, die meist von verschiedenen jungen Musikern genutzt werden, muss die Lehrkraft an der Kontaktfläche vorher desinfizieren. Bei Blechbläsern sind Lippenübungen (Buzzing) tabu. Auch Atemübungen der Sänger, da die zu einer hohen Luftverwirblung im Raum führen könnten, müssen ausbleiben. Das Kondenswasser der Bläser wird in einen verschließbaren Eimer, der mit einer Plastiktüte ausgekleidet ist, gelassen. „Das klingt kompliziert. Aber wir sind froh, endlich wieder loslegen zu dürfen“, betont Wiedemann, der Posaune, Tuba und Tenorhorn unterrichtet,

„Singt Euch ein!“ und Früherziehung derzeit nicht möglich

Schwierig ist es derzeit mit der musikalischen Früherziehung, dem Gruppentanz sowie dem Projekt „Singt Euch ein!“ an Grundschulen, die ja derzeit ohnehin keinen Musikunterricht anbieten. „Wir versuchen wenigstens, die Kontakte zu halten – um irgendwann wieder durchstarten zu können. Das werde mit Videos überbrückt. „Meine Kollegen haben da richtig Gas gegeben“, freut sich Wiedemann. Von rund 5700 Schülern (ohne „Singt Euch ein!“ mit weiteren 2000 Kindern) konnten nun 3164 in den Einzelunterricht zurückkehren. Während der coronabedingten Schließung sei es gelungen, über Online-Angebote mehr als 60 Prozent der Unterrichtsinhalte und damit auch der Entgelte zu halten. Besonders freut Wiedemann, dass der Freistaat Sachsen ein Hilfsprogramm aufgelegt hat, um Verdienstausfälle bei Musikern und Honorarlehrkräften ein wenig zu mildern.

Von Mathias Orbeck