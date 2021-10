Was genau ist „Klimagerechtigkeit“? Lässt sich der Begriff „Nachhaltigkeit“ davor retten, beliebig zu werden? Wie funktioniert eine Wirtschaft, die nicht die Lebensgrundlagen zerstört? Und was hat das alles mit einer Seilbahn zu tun? Antworten verspricht eine Nachhaltigkeitswoche der „Students for Future“ an der HTWK.

„Students for Future“ an der HTWK - Was hat eine Seilbahn mit Klimagerechtigkeit zu tun?

