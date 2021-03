Leipzig

Jobs in Kneipen, auf Messen, Events und Konzerten sind weggefallen – wegen der Pandemie haben viele Studierende ihren Nebenerwerb verloren. Wir stellen drei junge Leute vor, die trotz allem Tätigkeiten gefunden haben und Tipps geben können. Einer von ihnen geht dazu noch einen besonderen Weg.

Laut Jobportal Indeed lag im Herbst 2020 die Entwicklung der Stellenausschreibungen von Studentenjobs bei minus 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Franziska Rauch hat Glück gehabt. Die 34-Jährige begann fast zeitgleich zum ersten Lockdown des vergangenen Jahres ihren Job beim Konsum Leipzig. In der Filiale am Westwerk ist sie mit einer Kollegin für die Obst- und Gemüseabteilung zuständig.

„Der Nebenjob finanziert mein Leben“

Pro Woche arbeitet sie 28,5 Stunden, die Zeit drumherum gehört weitgehend dem Translations-Studium an der Uni Leipzig. „Mit diesem Job finanziere ich mein Leben komplett, daher bin ich sehr dankbar dafür“, sagt Rauch, die zuvor einen Bachelor in Wirtschaftsrecht abgeschlossen, danach Politikwissenschaft aber nicht zu Ende studiert hat. „Die körperliche Tätigkeit ist zudem ein guter Kontrast zur Kopfsache am Schreibtisch.“ Natürlich fordert dieser Spagat eine Menge Selbstdisziplin, „aber die habe ich“.

Kurios für die junge Frau, dass sie im vergangenen Semester die Uni nur kurz für zwei freiwillige Seminare von innen gesehen hat, ansonsten lief und läuft alles online. Damit kommt sie gut zurecht, unter anderem „weil die Wege zwischen Uni und Konsum-Filiale wegfallen. Ich wohne hier gleich um die Ecke.“ Ihr Tipp für alle, die einen Nebenverdienst suchen: „Im Einzelhandel gibt es generell bessere Aussichten als woanders.“

Der Traum von New Mexico

Oliver Krieg lebt und arbeitet für einen Traum. Der 25-Jährige möchte im August sein Studium der Lithographie beginnen, benötigt für die Finanzierung der Ausbildung im renommierten Tamarind Institute im US-amerikanischen Albuquerque jedoch ein Finanzpolster.

In Zeiten von Corona-Beschränkungen einen Job zu ergattern, war auch für ihn nicht leicht. Gefunden hat er einen in einer Tier- und Zoohandlung. Das reicht zum Lebensunterhalt, aber nicht zum angestrebten Studium in New Mexico. „An deutschen Hochschulen werden zwar der künstlerische Aspekt und Techniken gelehrt, nicht aber die unterschiedlichen Methoden des Druckens, das Arbeiten mit Farbe, Druckmitteln und vieles mehr“, erklärt Krieg.

Unterstützer gesucht

Das Tamarind Institute ist dafür eine Top-Adresse. Der Zusage aus den USA vor gut einem Jahr folgte der Nackenschlag durch den Pandemie-Ausbruch und den quasi globalen Lockdown. Doch die Einrichtung gibt ihm die Möglichkeit, in diesem Jahr teilzunehmen. Bis zum Sommer muss Oliver Krieg 10 000 Euro zusammenbekommen. Auf der Website Gofundme bittet er deshalb unter dem Titel „Olli’s way to Tamarind“ um Unterstützung.

Mit den Spenden könnte er sein Visum, Studiengebühren und Mietausgaben finanzieren. „Ich arbeite momentan so viel es geht,“ betont er, „doch ohne Hilfe über die Spendenplattform werde ich es nicht schaffen. Ich bin für jeden Euro unendlich dankbar.“ Was die Jobsuche angeht, verweist Oliver Krieg auf die Logistik-Branche, beispielsweise als Paketsortierer bei DHL.

Früher Barkeeperin, jetzt Beraterin

Sehr froh ist Lina Brandt über ihren Job an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). Die 26-Jährige, seit 2017 hier für Medieninformatik immatrikuliert, berät Studieninteressierte. „Nebenher gearbeitet habe ich immer, weil ich auf Nebenverdienst angewiesen bin, aber es macht mir auch Spaß“, sagt sie. Unter anderem verdiente sie ihr Geld als Barkeeperin und als Pizza-Botin.

Rund zwölf Stunden pro Woche kümmert sie sich nun um Anfragen zur Studienorientierung. Bei ihren Beratungen, derzeit via Telefon, Video-Konferenz und Mail, taucht regelmäßig die Frage auf, ob man wegen der aktuellen Lage überhaupt studieren solle. Brandt rät grundsätzlich zu. „Schon vor Corona nutzte man an den Unis Online-Plattformen und hat Vorlesungen als Video verfügbar gemacht. Ich sehe keine konkreten Hinweise, dass die Lehre an Qualität verliert.“ Einziges Gegenargument sei der fehlende soziale Kontakt zu Kommilitonen. „Da muss jeder für sich einschätzen, wie entscheidend das ist.“

Obwohl einige klassische Jobs für Studierende wegfallen, sieht sie Möglichkeiten. „An vielen Hochschulen sind Stellen für studentische Hilfskräfte ausgeschrieben“, informiert sie. „Zudem gibt es Angebote im sozialen Bereich. Für Pflegehilfe in Seniorenheimen beispielsweise benötigt man keine spezielle Ausbildung.“

Momentan sitzt Lina Brandt über ihrer Bachelor-Arbeit. Ihr Job ist dabei kein Hindernis. „Im Gegenteil – es tut gut, statt Buchstaben auch mal Menschen zu sehen, selbst wenn es nur per Bildschirm möglich ist.“

Von Mark Daniel