Neuer HTWK-Rektor erfährt bei seiner Investitur, warum er keinen leichten Job hat

Leipzig

Die Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) ist zwar unter Kanuten international für ihre Betonboote bekannt. Aber das war nicht der Grund, aus dem die Redner am Dienstagabend in den Salles de Pologne die Investitur des neuen Rektors Mark Mietzner unterschwellig zu einer Debatte darüber machten, ob denn die HTWK nun ein Schiff sei oder nicht.

Zuerst begrüßte Swantje Rother, Kanzlerin der Hochschule, die Gäste mit der Feststellung, die HTWK sei „kein einsam segelndes Schiff“, sondern eng verbunden mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft. Später sprach Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange von einem „schweren Tanker“, dessen Steuerung Führungsstärke und Gespür für Menschen erfordere, weil in der Crew nicht jeder in dieselbe Richtung wolle.

Plakat zur Abschiedsparty der früheren HTWK-Rektorin Gesine Grande und ihrer Prorektoren Lutz Engisch (links) und Markus Krabbes. Quelle: privat

Gesine Grande, die scheidende HTWK-Rektorin, gab ihrem Nachfolger den Rat mit auf die Route, „vom frischen Wind in den Segeln zu profitieren und sich nicht irritieren zu lassen“. Sabine Giese, Sprecherin des HTWK-Studierendenrats, lobte einerseits Grande dafür, in ihrer fünfjährigen Amtszeit „das HTWK-Schiff manövrierfähig“ gemacht zu haben, und forderte Mietzner auf, als „entschlossener Kapitän ruhigere Fahrwasser“ anzusteuern. Andererseits stellte sie klar: „Die Hochschule ist kein Schiff und wir Studierenden sind nicht nur Passagiere.“

Ob auf hoher See oder nicht: „Es ist eine spannende Aufgabe, diesen Laden zusammenzuhalten“, gab Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung dem neuen Rektor auf den Weg. Der Hochschulratsvorsitzende Mathias Reuschel sah sogar Mietzners in der zweiten Reihe sitzende Mutter in der Pflicht: „Unterstützen Sie Ihren Sohn. Er wird Ihre Kraft brauchen.“ Mit 14 zu 12 Stimmen hatte der Erweiterte Senat im Juni Mietzner gegenüber Grande den Vorzug gegeben – das knappe Ergebnis hallt offensichtlich nach.

Der 40-Jährige Betriebswirt, ein gebürtiger Münsterländer, der von der privaten Zeppelin-Uni Friedrichshafen kommt, verzichtete in der Antrittsrede auf jegliche Schiffsmetapher. Drei Aufgaben formulierte er stattdessen. Erstens müsse jede Hochschule das Vertrauen der Gesellschaft bestätigen, „indem sie zum Gemeinwohl beiträgt und das belegen kann.“ Zweitens sei fächer- und institutionenübergreifende Kooperation gefragt. Drittens sei ein „großer und potenziell profitabler Markt“ zu erschließen, den die Digitalisierung der Lehre mit sich bringe.

Zumindest die HTWK-Betonkanus gehen selten unter

Einer Stiftungsfakultät – der ersten in Deutschland – unter der Überschrift „Digitale Transformation“ hat indes bereits Grande ins Leben verholfen. Ihre Abwahl erscheint im Lichte der Reden unverständlich: Als „Coup“ lobte Ministerin Stange diese Gründung, als „einmalige Leistung“ sprach Reuschel vom Hochschulrat darüber. In „hoher Moderationskunst“ habe sie zudem die HTWK mit dem Hochschulentwicklungsplan 2025 „einen großen Schritt vorangebracht“. Studentenvertreterin Giese sagte, „dass die studentische Meinung für Grande immer hoch im Kurs“ war. „Sie werden uns fehlen.“

Für ihre inoffizielle Abschiedsparty hatten Grande und die ebenfalls aus ihren Ämtern scheidenden Prorektoren Lutz Engisch und Markus Krabbes Mitte des Monats mit dem Bild eines sinkenden Schiffs illustriert – als Steilvorlage für all die Sprachbilder. Die Betonkanus der HTWK-Ingenieure sind bei Wettkämpfen hingegen so erfolgreich, weil sie nicht so schnell untergehen.

Von Mathias Wöbking