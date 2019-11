Neues Institutsgebäude für Uni Leipzig auf dem Leuschner-Platz

Leipzig

Die Universität Leipzig bekommt ein neues Institutsgebäude namens Global Hub. Ein Ausschuss des Wissenschaftsrates habe den Antrag der Universität positiv bewertet, wie das sächsische Wissenschaftsministerium am Freitag mitteilte. Geplant ist ein Gebäude mit 5000 Quadratmetern Nutzfläche, in dem 484 Menschen arbeiten sollen. Als Standort sei der Wilhelm-Leuschner-Platz ins Auge gefasst worden, der umfassend umgestaltet werden soll. Die Baukosten lägen bei 34 Millionen Euro. Ende 2025 soll der Neubau in Betrieb gehen. Das Vorhaben solle zur Hälfte vom Bund finanziert werden, so das Ministerium.

Ministerin Stange : Das wird kein Elfenbeinturm

„Ich bin froh über diesen ersten erfolgreichen Schritt, denn mit der Errichtung tritt die Universität Leipzig der fachlichen Zersplitterung der Globalisierungsforschung entgegen“, sagt Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. „Der Gebäudeneubau verbindet ein interdisziplinäres Forschungszentrum, eine Graduiertenschule sowie Institute für Afrikastudien, Religionswissenschaften und Global- sowie Europastudien mit den Laboratorien für Digitalisierung und Datenmanagement, für Transregionale Kooperation und für Wissenstransfer.“ So entstehe eine zeitgemäße Antwort auf die Herausforderungen geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschens unter den Bedingungen fortschreitender Digitalisierung und globaler Vernetzung. „Mit seinen umfangreichen Bildungsangeboten wird dieses Forschungszentrum das Gegenteil des oft beschworenen Elfenbeinturms.“

Von lvz