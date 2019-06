Die Universität Leipzig steht wegen 150 000 Euro für die Schwalbennestorgel im Paulinum in der Kritik. Die „Bürgerbewegung Finanzwende“ fordert in einem offenen Brief die Rückgabe, weil Spender Christian Olearius unter dem Verdacht schwerer Steuerhinterziehung steht. Die Uni will das Geld parken.