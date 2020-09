Leipzig

Mit einer Online-Petition setzt sich die Leipziger Ernährungstherapeutin Anne Pesth dafür ein, dass in der Messestadt und bestenfalls auch darüber hinaus ein Schulfach eingeführt wird: Ernährung. „Mangelnde Zeit, fehlendes Wissen und begrenzte finanzielle Mittel machen es Eltern oft schwer, gesunde Ernährung und Bewegung in der Schul- und Arbeitsalltag zu integrieren“, schreibt Pesth im Text zur bereits seit Juli laufenden Petition. „Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in Schulen und allen Kinder- und Jugendeinrichtungen ist mir die dringende präventive Bildungsarbeit im Bereich der Ernährungsaufklärung deutlich geworden.“

„Man sollte meinen, dass Ernährung essentielle Daseinsfürsorge ist, oder mit anderen Worten: Was kann in Schulen wichtigeres vermittelt werden? Leider sieht die Realität anders aus“, meint auch Gerald Walter vom Verein Hayati und Vorstandsmitglied des Leipziger Ernährungsrates, der sich im vergangenen gegründet hatte. „Große Nutella-Gläser, Massen weißer Industriezucker und Makkaroni mit Ketchup als Inspiration sind die Erfahrungen, die wir am Rande unserer Projekte gemacht haben. Da diese in Schulen nur am Nachmittag laufen können, wir eine extrem kleine Zahlen von Kindern erreichen und meist an mangelndem Interesse seitens der Schulen scheitern, erscheint die eigenständige Integration eines so wichtigen Themas in den Lehrplan dringend geboten.“

Anzeige

Die Petition richtet sich direkt an Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD). Pesth hofft jedoch, dass Initiative auch über Leipzig hinaus bekannt wird und bis auf Bundesebene vordringt. Bisher wurde nur ein geringer Teil der benötigten Unterschriften gesammelt. Wer das Anliegen unterstützen will, hat dazu aber noch bis Ende September Zeit.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Petition finden Sie hier.

Von CN