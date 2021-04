Leipzig

Lehren und lernen mit digitalen Mitteln – mit dem ersten Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie wurden Schulen und Schüler plötzlich mit neuen Anforderungen an den schulischen Alltag konfrontiert. Im Interview spricht Thomas Langer, Landesvorsitzender des Philologenverbandes Sachsen, über die Belastung der Lehrkräfte, die technische Ausstattung und moderne Lernplattformen.

Die Herausforderungen der vergangenen Monate kamen mit voller Wucht: Haben sich die Lehrer inzwischen eingefunden ins Lernen mit digitalen Mitteln?

Das Problem ist ein anderes: Es gab ja bislang nichts, in das sie sich hätten „einfinden“ können. Es gab die Technik und dann hieß es: „So, macht mal.“ Sie haben sich also ausprobiert, sind auch gescheitert. Das alles ging mit vielen autodidaktischen Lernprozessen einher. Und so geht das seit einem Jahr.

Was belastet die Lehrkräfte?

Da wäre zum einen die radikale Transparenz. Früher fand der Unterricht hinter verschlossener Tür statt. Jetzt stehen alle Türen offen. Jeder kann reinschauen. Die Eltern sitzen zum Teil mit am Tisch und strafen Unklarheiten umgehend ab.

Was schlägt Ihnen da vonseiten der Eltern entgegen?

Manche sind sehr ungeduldig und fragen, warum die Lehrer noch nicht auf eine E-Mail geantwortet haben. Schließlich seien sie doch zu Hause. Der Druck ist gestiegen. Eine Kollegin sagte mir mal, sie fühle sich wie ein Arzt im 24-Stunden-Einsatz.

Stichwort Kritik: Diese war zuletzt sehr deutlich und ging etwa über soziale Medien viral. Wie stehen Sie dazu?

Eine Pauschalkritik ist unangemessen und bringt uns nicht weiter. Auch ohne Digitalisierung gab es Lehrer, die eigensinnig waren, und solche, die toll waren. Jetzt fällt das nur mehr auf.

Was macht das Unterrichten gerade so kompliziert?

Die Vor- und Nachbereitung des Distanzunterrichts ist viel aufwendiger. Lehrer sind Fachleute für Unterricht in der Schule. Jetzt bereiten wir etwas vor, was wir nicht selbst durchführen. Wenn wir Aufgaben erteilen, kommt es auf jede einzelne Formulierung an. Was wir den Schülern nahebringen, muss allein übers Lesen verständlich sein. Das ist für viele Schüler eine Herausforderung. Sie werden zunehmend unaufmerksamer beim Lesen.

Wie gehen Lehrkräfte damit um?

Wir versuchen, uns in die Schüler hineinzuversetzen. Das schafft man aber nicht immer. Dann kommen die erledigten Aufgaben von jedem einzelnen Schüler zurück, und das zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Dann heißt es korrigieren und ein individuelles Feedback schreiben. Manche Kollegen sind danach regelrecht erschöpft. Da ist eine hohe Selbstdisziplin gefragt, um auch mal zu sagen: „Jetzt mache ich den PC aus.“

Wie macht sich die Distanz sonst bemerkbar?

Den Lehrkräften fehlt der Kontakt zu ihren Schülern. Im Unterricht sieht man, wenn jemand komisch guckt oder nonverbale Signale sendet, dass etwas nicht verstanden wurde. Dann kann man darauf eingehen. Das geht im Distanzunterricht nicht. Uns fehlt die soziale Komponente, die Rückmeldung. Auch das belastet.

Zur Person Thomas Langer (46) ist Landesvor­sitzender des Philologenverbands Sachsen, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind. Der Gymnasiallehrer unterrichtet Deutsch und Englisch an der Johannes-Kepler-Schule in Leipzig.

Welche Rolle spielt die Technik?

Eine große. Lehrer bereiten zum Beispiel eine Videokonferenz super vor und dann fliegt einer raus. Im schlimmsten Fall der Lehrer selbst. Die Toleranz, das zu ertragen, muss schon groß sein.

Hat der Digitalpakt Schule die technische Ausstattung ausreichend verbessert?

Es hat sich schon etwas getan, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir mal hinsollen. Der Digitalpakt bringt uns beim Distanzlernen nichts. Bei den Dienstgeräten für Lehrer hat sich beispielsweise noch gar nichts getan in Sachsen. Anders bei den mobilen Endgeräten für Schüler. In Leipzig wurden schon viele Geräte angeschafft. Meine Schule hat mehr als 40 iPads bekommen, die wir an bedürftige Schüler ausgeben konnten. Damit ist es aber nicht getan.

Wie meinen Sie das?

Die Geräte müssen bespielt und gewartet werden. Es ist zeitraubend, diese Geräte zu administrieren. Das Medienpädagogische Zentrum übernimmt das für uns. Aber eben auch nur für die Geräte der Schüler. Geräte der Lehrer würden die aktuell nicht auch noch schaffen. In jeder Firma gibt es einen Admin. So einen Hausmeister fürs Digitale brauchen wir auch. Ich weiß, dass die Stadt an Lösungen arbeitet und schulische IT-Koordinatoren sucht. Diese Pläne drohen aber an der personellen Situation zu scheitern. Wir brauchen hier mehr Unterstützung aus der Wirtschaft, um das alles finanziell und personell stemmen zu können.

Inwiefern wurden die Lehrer denn überhaupt fürs Lehren mit digitalen Mitteln geschult?

Das passiert vorwiegend untereinander und autodidaktisch in kollegialen Fortbildungen – in der Mittagspause, nachmittags oder in den Ferien. Das Ministerium und das Landesamt für Schule und Bildung haben zwar Konzepte; der Bedarf ist aber zu groß. Das schaffen die gar nicht. An jeder Schule gibt es aber eine Handvoll Fleißbienchen, die umfangreiche Medienkonzepte erstellt haben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie zufrieden sind die Lehrer und Lehrerinnen mit Lernsax?

Die Lernplattform hat Probleme, die Kapazität an Schülern zu bewältigen. Das Kultusministerium wird das zwar verneinen und sagen, dass die Plattform verbessert und auf neue Füße gestellt wurde. Wir sind aber anderer Meinung. Ich bin mir sicher, dass wir diese Probleme nicht hätten, wenn wir auf Lösungen von Weltkonzernen wie Google oder Microsoft zurückgreifen würden. Aber das geht nicht, da deren Server nicht in Deutschland stehen. Lernsax ist grundsätzlich okay, aber man hat nicht mit diesem Volumen gerechnet, mit so vielen Videokonferenzen. Das schafft das System nicht. Außerdem ermöglicht die Plattform ein Wirrwarr, zum Beispiel bei der Art der Aufgabenerteilung. Ich bin mir sicher: Hätte ein Spezi aus dem Silicon Valley die Plattform entwickelt, wäre sie intuitiver und geradliniger.

Was würden Sie sich für die Lehrkräfte wünschen?

Dass die Technik funktioniert und genügend davon da ist – für Lehrer und Schüler. Auch die digitale Infrastruktur muss spürbar besser werden. Außerdem wäre wünschenswert, dass Lehrkräfte ihrer Arbeit nachgehen können, ohne ständig Kritik ausgesetzt zu sein. Das ist enorm belastend. Da plant und macht man Unterricht und bekommt dann eine gepfefferte E-Mail von Eltern, die einen wie einen Dienstleister behandeln. Die Gesellschaft ist in einem permanenten Zustand der Daueraufregung. Wir sollten wieder einen Punkt der Wertschätzung erreichen.

Neben der digitalen Infrastruktur fordern Sie ausreichend personelle Ressourcen.

Richtig. Personalmangel ist noch immer unser größtes Problem. Das betrifft an den Gymnasien vor allem die Naturwissenschaften sowie alle Fächer an Oberschulen. Verstärkt wird der Mangel aktuell auch dadurch, dass schwangere Kolleginnen wegen der Corona-Pandemie sofort ins Beschäftigungsverbot gehen müssen. Diese Kolleginnen fehlen natürlich und werden auch nicht ersetzt.

Hat die Pandemie uns aus Ihrer Sicht auch Positives gebracht?

Ja. Die Lehrer vernetzen sich besser. Außerdem erleben Eltern gerade, wie es ohne Schule ist. Sie sehen deutlich den Unterschied, ob man ein Fach studiert hat oder nicht. Hieraus ergibt sich für uns die Chance, dass der Beruf des Lehrers mehr Wertschätzung erfährt.

Von Patricia Liebling