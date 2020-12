Leipzig

Was ist ein Huggl? Sachsen kommen bei dieser Frage schnell auf einen Huckel. Der hat in Schleußig eine besondere Bedeutung. Viele bezeichnen so eine Stelle in der Könneritzstraße, die von der Verbindungsbahn Connewitz-Plagwitz etwa bis um 1920 gequert wurde. Jener Bahndamm ist heute allerdings längst nur noch zu erahnen. Mittlerweile hat sich in der Nachbarschaft ein Konsum-Supermarkt eingerichtet. Solche Details erfährt man im neuen Stadtteillexikon Schleußig, das der Verein Pro Leipzig herausgegeben hat. Damit wird eine Lexika-Reihe weiter komplettiert, die schon für Schönefeld, Südvorstadt, Plagwitz und Stötteritz vorliegt. Das Besondere: Von Schleußig gibt es noch keinen historischen Abriss in Buchform. Das Lexikon schließt da eine Lücke. Autoren sind Peter Helbig, Michael Liebmann, Thomas Nabert sowie der bereits verstorbene Horst Riedel, der Leipzigs Stadtlexikon prägte.

Eine „feuchte, schlüpfrige Örtlichkeit“

„Slizzig“ hieß der Ort bei der Ersterwähnung 1376, was sich von einer „feuchten, schlüpfrigen Örtlichkeit“ ableiten lässt. Denn der Schleußiger Flur – einst wie eine Insel zwischen den Flüssen gelegen – war oft überflutet. Dauerhaft konnten die Menschen hier erst wohnen, als Dämme entstanden, diese reguliert wurden und das Areal als Bauland trockengelegt wurde. Wen wundert’s, dass daran auch der wagemutige Unternehmer Carl Heine beteiligt war. Und Ur-Schleußig liegt quasi auf einer Insel.

Zur Galerie Der Verein Pro Leipzig hat einen kurzen Abriss über Schleußig als Stadtteillexikon herausgegeben. Es erläutert anhand von 215 Stichworten historische Ereignisse und Bauten, die den Stadtteil prägten.

Erinnert wird im Buch auch an den elektrisch betriebenen Oberleitungsomnibus (O-Bus), dessen Betrieb im Schleußiger Weg 1972 endete. Oder an das Tanzlokal Elstertal, dessen Gebäude nach langem Leerstand 1996 abgerissen wurde. Beliebtes Motiv für Künstler und Fotografen ist die Könneritzbrücke, die Schleußig und Plagwitz verbindet. Auch das heutige Leben mit seinen Händlern und Gewerbetreibenden wird nicht vergessen: Von Lebensart Naturkost bis zur La Chocolaterie tauchen etliche auf.

215 Stichwörter rund um Schleußig

Es macht Spaß, im Lexikon zu lesen und viel Neues zu erfahren. Das Buch erläutert anhand von 215 Stichworten sowie etwa 300 Abbildungen historische Ereignisse, Flüsse, Bauten, Fabriken, Firmen und Menschen, die den Stadtteil prägten. Der zählt mit seinen 12 858 Bewohnern längst zu den gefragtesten Wohngegenden in Leipzig.

Das Buch „ Schleußig. Ein Leipziger Stadtteillexikon“ kostet 19 Euro. Bestellungen sind bei Pro Leipzig über E-Mail: proleipzig@t-online.de oder telefonisch: 0341 980 1804 (Dienstag 10–14 Uhr und Donnerstag 13–17 Uhr) möglich.

Von Mathias Orbeck