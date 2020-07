Leipzig

Seit Mittwoch besetzen rund 20 Lehramtsstudierende der Universität Leipzig das Rektoratsgebäude der Hochschule. Sie kritisieren den Zukunftsvertrag. Der soll die Lehre in den Studiengängen für angehende Lehrer sichern und stellt Gelder für unbefristete Stellen zur Verfügung. Denn: Es gibt eine massive Lücke von Nachwuchslehrern an den sächsischen Schulen.

Mit dem Zukunftsvertrag fallen jedoch auch befristete Stellen an der Universität weg, die von den verbliebenen Lehrkräften aufgefangen werden müssen. Statt wie bisher 16 Semesterwochenstunden werden dann 20 fällig, dazu kommen die Vor- und Nachbereitung sowie die Betreuung von Abschlussarbeiten. Die Studierenden erklären, dass für Forschung und qualitätsvolle Lehre so keine Zeit mehr bleibe. Sie fordern eine Entlastung der Lehrkräfte sowie Entfristungen und die Verlängerung aller bestehenden Arbeitsverträge in der Lehrerbildung bis mindestens September 2021. Unterstützt werden die Studenten in ihren Forderungen von Vertretern des akademischen Mittelbaus sowie vom StuRa.

Große Unterstützung von Seiten der Betroffenen

Zum Hintergrund: Ende des Jahres enden die Mittel aus Bildungs- und Überlastpaketen, mit denen die Lehrerbildung bisher finanziert wurde. Daher können die befristeten Stellen in diesem Bereich nicht verlängert werden und laufen aus. Das hat zur Folge, dass die Lehrveranstaltungen im Wintersemester bisher nur bis Ende des Jahres garantiert sind. Die Studierenden fordern hier Klarheit vom Rektorat, wie es danach weitergehen soll, auch in Bezug auf die Übergangszeit.

Finanzielle Mittel können vom Freistaat jedoch erst im kommenden April beschlossen werden. Der Zukunftsvertrag soll diese Zeit überbrücken und wird von der Universität genutzt, um die Zahl der Festanstellungen zu erhöhen. Die Stellen dazu werden neu ausgeschrieben. Wie ein Vertreter des Mittelbaus am Donnerstag mitteilte, würden manche Lehrende jedoch lieber an eine Schule wechseln. Die Bedingungen der Verträge seien so nicht tragbar.

Lehramtsstudierende haben das Rektorat in der Ritterstraße besetzt. Quelle: André Kempner

Verträge laufen aus und werden nicht gekündigt

„Eine Besetzung des Rektorates ist symbolisch auch die Besetzung des Staates“, kritisierte Prorektor Thomas Hofsäss. Nachfragen der Studierenden ließen er und sein Prorektor-Kollege Thomas Lenk nicht zu. Sie erklärten jedoch, dass es sich bei den endenden Verträgen nicht um Kündigungen handele, sondern um auslaufende Verträge, die zum Teil arbeitsrechtlich gar nicht verlängert werden könnten. „Wir haben die Bedarfe und Möglichkeiten der Verlängerung in allen Fakultäten abgefragt, so auch an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Gleichzeitig werden und sind bereits unbefristete Stellen ausgeschrieben, auf die sich die aktuell Beschäftigten bewerben können“, sagte Lenk. Eine verminderte Qualität der Lehre sehe er nicht. Es sei sichergestellt, dass alle weiterstudieren können. Die Prorektoren betonten, dass die Mittel aus dem Zukunftsvertrags in zwei Chargen ausgezahlt werden. Mit der ersten soll die Lehrerbildung garantiert werden, um die es die Diskussion gibt. Mit mit der zweiten sollen dann vermehrt Stellen in der Forschung entstehen – an allen Fakultäten der Uni.

Von Vanessa Gregor