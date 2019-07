Es war der erste Besuch eines amtierenden irischen Präsidenten in Ostdeutschland – abgesehen von Berlin. Michael D. Higgins hat diese Gelegenheit genutzt, um im Paulinum ein leidenschaftliches Plädoyer für ein „grünes Europa“ und einen Kontinent zu halten, in dem die gemeinsamen Ideen so wichtig wie der Handel sind.