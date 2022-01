In Sachsen arbeiten mehr als 30.000 Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen Schulen. Das sind längst nicht genug – überall gibt es Lücken. Viele Stellen warten darauf, besetzt zu werden. Liegt es am Gehalt? Der LVZ-Überblick zeigt: Die Einkommensspanne vom Berufseinsteiger bis zum erfahrenen Beamten ist groß.