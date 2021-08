Leipzig/Dresden

Kein Gender-Sternchen, kein Doppelpunkt im Wortinneren, kein Unterstrich, kein großes Binnen-„I“: Kurz vor dem Ende der Sommerferien haben die Schulen Post vom sächsischen Kultusministerium (SMK) erhalten, wie sie in ihren offiziellen Schreiben und im Schulunterricht künftig auch ohne Sonderzeichen eine Sprache formulieren, die niemanden ausschließt und allen Geschlechtern gerecht wird. „Es handelt sich um eine Handlungsempfehlung mit der Bitte um Umsetzung“, stellt Ministeriumssprecherin Susann Meerheim klar.

Das SMK verfolgt dem Schreiben zufolge das Ziel einer „normgerechten Umsetzung einer geschlechtergerechten Schreibweise“. Mittel dafür seien etwa Paarformen wie „Schülerinnen und Schüler“ oder geschlechtsneutrale Formulierungen wie „Lehrkräfte“ oder „Jugendliche“. Auch Passivformen seien eine probate Möglichkeit, heißt es in dem Brief. Die Absage an Konstrukte wie „Schüler*innen“ oder „Schüler:innen“ begründen die beiden Verfasser – der Abteilungsleiter für Grundsatzangelegenheiten und sein Stellvertreter – doppelt: „Die Verwendung von Sonderzeichen, wie Gender-Stern, Gender-Doppelpunkt, Gender-Unterstrich oder Doppelpunkt im Wortinneren, erfüllt weder die Kriterien für eine gendergerechte Schreibung noch entspricht sie den aktuellen Festlegungen des Amtlichen Regelwerks“. Sie berufen sich dabei auf die Kriterien des Rats für deutsche Rechtschreibung (RdR) für geschlechtergerechte Texte von 2018.

Keine Sternchen in Schulaufsätzen

Wie es gelinge, „alle Geschlechter auf respektvolle Art und Weise anzusprechen und sichtbar zu machen“, ohne die Rechtschreibung außer Acht zu lassen, sei auch im SMK schon seit Längerem ein Thema, so Sprecherin Meerheim. Immer wieder komme aus den Schulen die Frage, wie mit Sternchen und Doppelpunkten umzugehen sei. „Insofern ist es gut, dass sich das Kultusministerium dazu endlich äußert“, sagt Jens Risse, Oberschul-Lehrer aus Nordsachsen und stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Gerade für Deutschlehrerinnen und -lehrer sei Klarheit wichtig, etwa bei der Korrektur von Aufsätzen. Sich dabei am RdR-Beschluss zu orientieren, sei sinnvoll, findet Risse. Gut sei zudem, dass das SMK dazu auffordere, die Schülerinnen und Schüler im Unterricht für eine geschlechterneutrale Sprache zu sensibilisieren.

Ob die Sonderzeichen aus den offiziellen Schulschreiben wirklich verschwinden, will das Ministerium aber nicht ausdrücklich überprüfen, sagt Meerheim vom SMK. „Wir werden nicht hinter dem Schulleiter sitzen und ihm beim Schreiben über die Schulter schauen.“

Von mwö