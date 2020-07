Dresden

Sachsen kann jetzt auch Gemeinschaftsschule. Nach Jahren mit zum Teil heftigen Debatten wurde am Mittwochnachmittag im Dresdner Landtag eine Änderung des Schulgesetzes beschlossen, die im Freistaat nun auch längeres gemeinsames Lernen ermöglichen soll. Sowohl Regierungskoalition als auch Linke stimmten der Vorlage zu. Mehr als 50.000 Sachsen hatten zuvor einen entsprechenden Volksantrag unterzeichnet und die Änderung des Schulgesetzes damit auf den Weg gebracht. Doch was bedeutet die Möglichkeit eines zusätzlichen Bildungswegs konkret? Wir beantworten ein paar zentrale Fragen:

Was ist eine Gemeinschaftsschule ?

An einer Gemeinschaftsschule können Schüler durchgängig von der ersten bis zur zwölften Klasse unterrichtet werden. Ein Wechsel an eine andere Bildungseinrichtung, wie sonst beispielsweise nach der Grundschule, ist nicht notwendig. Auch die sonst erforderlichen Bildungsempfehlungen für weiterführende Ausbildung entfallen, weil sich die Kinder später an der Einrichtung für einen angestrebten Abschluss entscheiden können. Neben Gemeinschaftsschulen mit ersten bis zwölften Klassen sind im Freistaat auch weniger langfristige Arten möglich – sofern es Kooperationen mit anderen Schulen gibt, die den Wechsel von kompletten Klassen ermöglichen.

Was sind die Vorteile?

Im Gegensatz zu den stärker strukturierten Schulformen in Sachsens Bildungssystem ermöglichen Gemeinschaftsschulen eine höhere Durchlässigkeit – auch in sozialer Hinsicht – sowie eine gemeinsame Ausbildung trotz unterschiedlicher Voraussetzungen und Begabungen. Die Lernumgebung bleibt längerfristig erhalten, es müssen nicht schon nach der vierten Klasse Weichen für den angestrebten Schulabschluss gestellt werden. Letztere Notwendigkeit führte bisher in Sachsen auch dazu, dass Eltern ihre Kinder generell eher auf Gymnasien anmeldeten, um Chancen offen zu halten.

Ist die Gemeinschaftsschule ein sächsischer Alleingang?

Keineswegs. In anderen Bundesländern gibt es das Schulmodell bereits seit einigen Jahren, in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen stehen jeweils mehrere Hundert solcher Schulen zur Auswahl. In Sachsens ostdeutschen Nachbarländern gibt es die Möglichkeit ebenfalls schon – hier können die Kinder bis zur achten Klasse zusammenlernen, ehe sie sich für einen angestrebten Abschluss entscheiden. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt 38 staatliche Gemeinschaftsschulen gelistet, in Thüringen mehr als 100.

Wie läuft der Unterricht ab?

Die Schüler lernen zusammen, verschiedene Möglichkeiten, Begabungen und später auch Bildungsabsichten sollen dabei individuell gefördert werden. Generell wird auch an Gemeinschaftsschulen nach den Lehrplänen des Freistaates unterrichtet. Wie das im Einzelnen als Konzept umgesetzt wird, darüber entscheiden die Schulträger. Der Unterricht kann getrennt nach bestimmten Klassen, aber auch in ganzen Jahrgängen erfolgen. Ab Klasse 7 wird das individuellere Lernen je nach angestrebtem Abschluss forciert.

Welche Schulabschlüsse sind möglich?

Die gleichen, wie in anderen Bildungseinrichtungen auch: Hauptschulabschluss, qualifizierter Hauptschulabschluss, Realschulabschluss und allgemeine Hochschulreife (Abitur).

Ab wann wird es Gemeinschaftsschulen geben?

Infolge von Pilotprojekten gibt es bereits in Leipzig (Nachbarschaftsschule) und in Chemnitz (Chemnitzer Schulmodell) zwei staatliche Gemeinschaftsschulen. Nachdem im Schulgesetz nun auch generell die Möglichkeit besteht, wird voraussichtlich bis zum Schuljahr 2021/2022 eine neue Schulordnung erlassen, hieß es am Mittwoch aus dem Kultusministerium. „Das ist dann auch der früheste Zeitpunkt, dass sich Schulträger in Abstimmung mit der Schul- und Lehrerkonferenz auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule machen können“, so Ministeriums-Sprecher Dirk Reelfs. Bisher lägen noch keine Anträge vor. Denkbar sind nicht nur Neugründungen von Schulen, sondern auch die Anpassung von bestehenden Einrichtungen.

Wo wird es Gemeinschaftsschulen geben?

In der am Mittwoch beschlossenen Gesetzesänderung heißt es, dass Gemeinschaftsschulen ab Klasse 5 mindestens vierzügig sein müssen – es dort also vier parallele Klassen mit mindestens 20 Schülern geben muss. In vielen ländlichen Regionen Sachsens wird dies wohl schwierig werden, weil dort einfach zuwenig Kinder leben. Im ursprünglichen Volksantrag war deshalb nur von zwei parallelen fünften Klassen als Mindestmaß die Rede. Auf Drängen der CDU wurde der Passus bei den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen aber angepasst. Am Mittwoch scheiterte die Linksfraktion im Sächsischen Landtag damit, die ursprüngliche Regelung aus dem Volksantrag doch noch ins Gesetz zu übernehmen.

Von Matthias Puppe