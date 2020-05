Sachsens Kitas und Schulen öffnen: Das ist der Plan für den Wiedereinstieg

Leipzig

Zusammen mit weitreichenden Lockerungen im öffentlichen Leben hat Sachsens Landesregierung auch die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas beschlossen. Ab 18. Mai sollen alle Kinder und Jugendlichen betreut und unterrichtet werden. Wie Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) am Dienstag mitteilte, gelten dabei folgende Regeln für den wiedereröffneten Schul- und Kitabetrieb:

Kein Zugang mit Krankheitssymptomen

Kinder und Jugendliche mit noch bestehenden Corona-Infektion oder mit Krankheitssymptomen wie Husten, Halsschmerzen und Fieber wird der Zugang zu Unterricht und Betreuung auch weiterhin verweigert. Eltern sind verpflichtet, täglich schriftlich zu erklären, dass weder beim Kind noch bei anderen Mitgliedern des Hausstandes eine Infektion oder entsprechende Symptome aufgetreten sind.

Klassenunterricht in Grundschulen

Der Unterricht für Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 findet ab Montag wieder im bekannten Klassenverband an den Grund- und Förderschulen statt. Eine Aufteilung der Klassen ist dabei nicht vorgesehen. „Dies gilt auch, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Schülern innerhalb des Klassenraums nicht eingehalten werden kann“, sagt Kultusminister Piwarz. Auch eine Pflicht, während des Unterrichts Mund-Nase-Schutz zu tragen, besteht nicht.

Grundlage für diesen Strategiewechsel bildet eine geänderte Risikoeinschätzung der Landesregierung. Kinder seien nicht so infektiös, wie das noch vor Wochen vermutet wurde, so Kinderarzt Reinhard Berner. Der Dresdner Infektiologe hat am Konzept der Wiedereröffnung mitgearbeitet. Statt Abstandsregeln innerhalb der Gruppen einzuhalten, sollen die Klassen als Ganzes strikt von einander getrennt werden. Das gelte insbesondere auch für Pausen und den Weg durchs Schulhaus. Eine Hortbetreuung der Kinder werde ebenfalls sichergestellt. Die Hortgruppen sollen sich an den Klassenverbänden orientieren, damit auch hier die strikte Trennung weiter gesichert sei.

Alle Lehrer sind angehalten, auf einen strikten Hygieneplan zu achten. Das schließt regelmäßiges Händewaschen der Kinder und Säuberung von Türklinken und Co. ein. Zudem müssen die tägliche Zusammensetzung der Klassen sowie der Kontakt mit anderen Personen dokumentiert werden.

Wechselspiel in Gymnasien, Ober- und Berufsschulen

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 (Sekundarstufen I und II) wechseln ab 18. Mai zwischen Unterricht im Schulgebäude und dem Lernen zu Hause. Wie die Arbeit konkret und vor allem zu welchen Zeiten in der Schule und wann zu Hause stattfinden wird, entscheiden die Bildungseinrichtungen je nach Möglichkeiten (Lehrerzahl, vorhandene Räume) selbst. Eine entsprechende Mitteilung darüber wird in den kommenden Tagen erfolgen.

Die Kinder und Jugendlichen an diesen Schulen sollen weiter in kleineren Gruppen unterrichtet werden und dabei auch die bekannten Abstandsregeln beibehalten. Eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Schutz während des Unterrichts gibt es auch hier nicht, allerdings können die Lehrer dies temporär anordnen, beispielsweise bei Experimenten. Schulleitungen entscheiden selbst, ob außerhalb der Räume auf den Gängen und auf dem Hof ein solcher Schutz zu tragen ist. Auf jeden Fall sind Schüler dazu verpflichtet, „auf dem Schulgelände stets eine Mund-Nasen-Bedeckung bei sich zu führen“, so Piwarz.

Kindertagesstätten wieder offen

Kleinere Kinder werden in Sachsen ab Montag wieder flächendeckend in Kindertagesstätten betreut – in der Regel auch zu den üblichen Öffnungszeiten beziehungsweise, wie es die jeweilen Verträge vorsehen. Die Betreuung findet in festgelegten Gruppen „in Rahmen der Möglichkeiten durch stets dasselbe pädagogische Personal statt“, so der Kultusminister. Ähnlich wie bei Grundschülern muss auch bei Kita-Kindern keine Abstandsregel eingehalten und kein Mundschutz getragen werden. Die Kindertagesstätten sollen sicherstellen, dass es keine Durchmischung der Gruppen gibt und auch das Betreuungspersonal nicht wechselt.

Auch in den Kitas muss ein tägliches Kontaktprotokoll geführt werden. Auf diesem soll die jeweilige Zusammensetzung der Gruppen, die verantwortlichen Erzieher und der Kontakt dieser zu anderem Personal vermerkt werden.

Förderschulen für ältere Kinder noch geschlossen

Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung bleiben für Kinder und Jugendliche der Klassen 4 bis 9 noch bis zum 1. Juni 2020 weiterhin geschlossen.

Von Matthias Puppe