Schulleiter kritisiert Mathe-Abitur in Sachsen: Schwierigkeitsgrad höher als sonst

Leipzig

War das diesjährige Mathematik-Abitur in Sachsen unverhältnismäßig schwer? Ja, sagen inzwischen nicht nur Gymnasiasten, sondern auch ein Schuldirektor und langjähriger Fachlehrer. Sebastian Heider ist Leiter des Montessori-Schulzentrums in Leipzig und lehrt seit mehr als 20 Jahren Mathematik in der Oberstufe. In dieser Funktion hat er zuletzt auch die Prüfungsklausuren korrigiert. In einen Brief an Bildungsminister Christian Piwarz ( CDU) kritisiert Heider nun, die diesjährigen Aufgabenstellungen seien in dreifacher Hinsicht unangemessen gewesen.

„Die Prüfung im Leistungskurs unterscheidet sich im Schwierigkeitsgrad ganz erheblich von den letzten Jahren“, schreibt Heider an Piwarz. Die teilweise sehr offen formulierten Aufgabenstellungen hätten von den Schülern „in deutlich zu hohem Maß“ Lösungsansätze erfordert, die sich stark von den im Unterricht geübten Wegen abhoben. „Auch vom zeitlichen Umfang her waren die Aufgaben für die Schüler kaum zu schaffen“, sagt der Montessori-Schulleiter. Zudem seien Aufgaben aus Themenbereichen gestellt worden, die die Schüler während des Corona-Lockdowns im Selbststudium erarbeiten mussten.

Anzeige

Sebastian Heider, Schulleiter der Montessorischule in Grünau. (Archivfoto von 2017) Quelle: André Kempner

Weitere LVZ+ Artikel

„Ergebnisse hochgradig frustrierend“

„Das Ergebnis ist für alle Beteiligten – Schüler wie Lehrer – hochgradig frustrierend“, erzählt Heider. Schüler, die sonst sehr gute Ergebnisse im Fach Mathematik zeigten, hätten in den Prüfungen nun „drastisch schlechtere Leistungen“ erbrach, sowohl im Leistungskurs Mathematik als auch im Grundkurs. „Das hatten wir so noch nie und das betrifft in diesem Jahr auch ausschließlich das Fach Mathematik“, sagt der Leipziger Schulleiter.

Ähnlich wie Heider argumentierten Mitte Mai auch bereits viele Schüler. „Man kann sagen: Es war ziemlich anders als erwartet. Es gab nicht nur zusätzliche Aufgaben, sondern auch Fragestellungen, die für uns sehr neu waren“, so Larissa Meixner vom Leipziger Schülerrat. Selbiges habe sie auch von den Vertretern aus Chemnitz und Dresden gehört. Sie erinnerte daran, dass Kultusminister Piwarz den Abiturienten versprochen habe, „dass kein Schüler durch den Corona-Lockdown einen Nachteil haben wird. Und dann bekommen wir nun so ein Matheabitur vorgesetzt“, so Meixner.

SMK: Schüler konnten sich auf Abitur konzentrieren

Im Kultusministerium hat man den Brief des Leipziger Schuldirektors erhalten, weiß auch von den Klagen der Abiturienten. Man nehme die Kritik ernst, heißt es aus Dresden, will aber erst den großen Überblick über die Ergebnisse der Prüfungen abwarten. Auch in den vergangenen Jahren hätte es immer wieder Kritik an den Aufgaben gegeben, so eine Sprecherin.

Obwohl Bildung Ländersache ist, werden seit 2014 innerhalb eines Pilotprojekts beim Abitur auch gemeinsame Aufgabenteile in mehreren Bundesländern verwendet – quasi eine Art „Zentralabitur light“. Wie das Kultusministerium bestätigte, seien die in diesem Jahr in Sachsen verwendeten Mathe-Aufgaben so auch in anderen Bundesländern gestellt worden. Und von dort lägen nach Rückfrage bisher keine Beschwerden vor.

Christian Piwarz (CDU), Kultusminister von Sachsen. (Archivfoto) Quelle: dpa

Das Ministerium berücksichtige, dass der diesjährige Abiturjahrgang durch den wochenlangen Corona-Lockdown sehr spezielle Bedingungen bei der Prüfungsvorbereitungen hatte. „Dabei muss aber auch gesehen werden, dass sich die Abiturienten in der Lernzeit auf ihre Prüfungsfächer konzentrieren konnten“, heißt es in einer Stellungnahme aus Dresden. Normalerweise hätten die Schüler bis zum Prüfungsbeginn noch Klausuren absolvieren müssen, die aufgrund der temporären Schulschließungen aber ausfielen. „Ein aus Teilen der Schülerschaft vorab geforderter genereller ’Corona-Bonus’ in der Bewertung würde deshalb nicht zu mehr Gerechtigkeit führen“, so das Sächsische Kultusministerium.

Von Matthias Puppe