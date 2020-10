Leipzig

Wenn die Universität Leipzig an diesem Montag ihre Tore zum Wintersemester öffnet, ist die Verwirrung unter Erstsemestern erfahrungsgemäß sehr groß. Wo bekomme ich meinen Studentenausweis her? Wie bezahle ich in der Mensa? Wann findet die Immatrikulationsfeier statt? Aber auch die Frage nach neuen Kontakten oder Highlights für den ersten Elternbesuch stellen sich. Und dann startet dieses Wintersemester auch noch mitten in der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Hybridsemester, Abstandsregelungen, Rabattaktionen - die LVZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zum kommenden Wintersemester gesammelt.

Wie wird das Wintersemester ablaufen?

Das Wintersemester 2020/21 wird aufgrund der andauernden Pandemie mit Einschränkungen stattfinden. So erwartet die Studierenden in den kommenden Monaten ein Hybridsemester, also ein Mix aus Präsenzveranstaltungen mit geringerer Teilnehmerzahl und digitalen Lehrveranstaltungen. Was das im Detail für bedeutet, lässt sich auf der zentralen Website der Universität Leipzig nachlesen. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln können beispielsweise im größten Hörsaal der Universität, dem Auditorium maximum, nur noch 122 statt wie üblich 817 Personen Platz nehmen. Eine Überlegung ist zusätzlich, Lehrveranstaltungen zu splitten: So soll ein Teil digital beginnen und ein Block vor Ort stattfinden. Informationen, welche Lehrveranstaltungen in Präsenz und welche digital stattfinden, erhalten die Studierende über das Vorlesungsverzeichnis unter dem Aspekt „Organisatorisches“ der jeweiligen Veranstaltung.

Wann und wie findet die Immatrikulationsfeier statt?

Die feierliche Immatrikulationsfeier findet am 4. November um 15 Uhr nicht wie gewohnt im Gewandhaus statt, sondern wird live aus der Paulinum-Aula und Universitätskirche St. Pauli übertragen, wie es auf der Website der Universität Leipzig heißt. Da aufgrund der Corona-Maßnahmen nur begrenzt Plätze im Paulinum vorhanden sind, wird es eine Verlosung geben. Informationen zur Verlosung, sowie der Livestream werden auf der Website der Universität Leipzig unter „Immatrikulation und Studienstart/ Feierliche Begrüßung“ bekannt gegeben.

Was kann die UniCard alles?

Die UniCard ist der gedruckte Beweis dafür, dass die Studierenden offiziell an der Universität Leipzig eingeschrieben sind und gilt für das gesamte Studium. Außerdem besitzt sie noch eine ganze Menge weiterer Funktionen: So ist die UniCard gleichzeitig auch Bibliotheksausweis und rechtmäßige Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr und kann zum Kopieren, Drucken und Bezahlen in der Mensa verwendet werden. Wie das genau funktioniert, verrät das Studentenwerk auf seiner Website. Kleiner Tipp: Mit der UniCard lassen sich außerdem für Studenten viele Rabatte in der Stadt nutzen.

Sind die Bibliotheken wieder geöffnet?

Ja. Bis auf die Bibliothek und die Lesesäle des Deutschen Literaturinstituts, sind alle Standorte in der Stadt wieder regulär geöffnet. Die Website der Universitätsbibliothek informiert über die aktuellen Öffnungszeiten und Hygiene-Maßnahmen.

Wo kann ich günstig zu Mittag essen?

Alle Studierenden können aufatmen: Auch die Mensa hat wieder geöffnet. An den verschiedenen Hochschulstandorten können Studierende ihren Hunger insgesamt in sieben verschiedenen Mensen und neun Cafeterien gut und günstig stillen. Alle Einrichtungen lassen sich dabei auch problemlos von Rollstuhlfahrern nutzen. Bezahlt wird ganz entspannt mit der UniCard oder der Mensakarte (die gilt für Studenten der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig). Aber Achtung: Das Studentenwerk informiert auf seiner Website über aktuelle Corona - Maßnahmen: So werden Studierende aufgrund der Abstandsregeln oftmals nur allein oder maximal zu zweit an einem Tisch sitzen können. Auch das Selbstbedienungsangebot fällt großenteils weg. Alle Besucher werden zudem aufgefordert, nicht mehr Zeit als nötig in den Räumlichkeiten zu verbringen. Trotzdem sollten alle genügend Zeit für ihren Besuch einplanen, da es aufgrund der Hygienemaßnahmen zu Wartezeiten kommen kann. Weitere Informationen zum Ablauf gibt das Studentenwerk Leipzig auf seiner Website bekannt.

Welche Rabatte gibt es für Studierende in der Stadt?

Endlich mal eine richtig gute Nachricht: Denn als Student lässt es sich in Leipzig hervorragend sparen. So kann man als Student bis 29 Jahre im renommierten Gewandhaus 30 Minuten vor Beginn einer Vorstellung Tickets zwischen 5 und 20€ erwerben und auch die Oper Leipzig wirbt mit einem Rabatt von bis zu stolzen 40 Prozent! Wer lieber ins Theater gehen möchte: Das Schauspiel Leipzig vergibt satte Rabatte an Studierende. Auch die Kinolandschaft zeigt sich spendabel: So bezahlt man als Student immer Montags im CineStar Leipzig nur 5 statt 7€ (3D: 8 statt 10€), im Regina - Palast für Vorstellungen 8€ statt 10€. Es lohnt sich also, den Blick offen zu halten: Denn selbstverständlich werben auch noch viele weitere Anbieter wie Gastronomen oder Museen mit Studentenrabatten. Wichtig zu wissen: Fast überall wird der Rabatt nur gegen Vorlage des aktuell gültigen Studentenausweis gewährt.

Wie lerne ich ohne Ersti-Partys neue Leute kennen?

Das Gute ist: Alle sitzen im selben Boot. So bald die Veranstaltungen aufgenommen werden, ergeben sich mit Sicherheit viele nette Kontakte direkt vor Ort. Wer so lange nicht mehr warten möchte: Auf Facebook lassen sich in der „Erstsemester Universität Leipzig 2020“ - Gruppe erste Kontakte zu anderen Studierenden knüpfen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Teilnahme an Hochschulsportkursen, Sprachkursen, Fachschaftsräten, dem Uni Radio Mephisto, der Uni BigBand und vieles mehr!

Wie kann ich Leipzig erkunden und gleichzeitig sparen?

Nicht nur Topverdiener kommen in Leipzig auf ihre Kosten: Auch mit einem schmalen Budget lässt sich die Stadt vielfältig erkunden. So gibt es zum Beispiel auf dem Fockeberg in der Südvorstadt den schönsten Blick auf die Stadt - und das völlig kostenlos! Für Schnäppchenjäger ist dagegen der monatliche Feinkost Flohmarkt die richtige Adresse: Hier gibt es von Secondhand Mode über altes Geschirr bis hin zu restaurierten Möbeln neue Lieblingsstücke zu entdecken.

Wo gibt es coole Studenten-Bars?

Wer sich nach einem langen Unitag noch mit einem bezahlbaren Drink und netten Gesprächen belohnen möchte, hat es vom Uni-Hauptgebäude nicht weit: Nur wenige Meter entfernt lockt dort die Studentenkneipe Fuchsbau in der Moritzbastei mit einer großen Auswahl an hausgemachten Cocktails. Wer lieber zu seinem Bierchen eine Partie Billard spielt, ist wiederum im Beyerhaus in der Nähe vom Wilhelm-Leuschner-Platz genau an der richtigen Adresse. Ebenfalls beliebt: Der Studentenclub Destille neben der Chemie Fakultät im Osten der Stadt und der TV-Club in Eutritzsch, der aktuell jeden Donnerstag seinen Freisitz öffnet. Keine Studentenclubs per se , aber ebenfalls gern besucht sind außerdem die Bars Links neben der Tanke in Lindenau und Noch besser Leben in Plagwitz.

Wie lasse ich den Uni-Stress hinter mir?

Stunden in der Bibliothek oder im Hörsaal fordern oft ihren Tribut: Verspannter Nacken, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit sind nur einige der typischen Begleiterscheinungen eines Studiums. Was den Kopf frei macht: Lange Spaziergänge an der frischen Luft im Clara-Zetkin-Park oder im Leipziger Auwald, oder eine ausgedehnte Fahrradtour, zum Beispiel um den Cospudener oder Kulkwitzer See (könnte man mit den Fahrradtouren verlinken?). Möchte man lieber überschüssige Energien loswerden, lohnt sich ein Blick in das Verzeichnis des Hochschulsports. Hier können Studenten für durchschnittlich 25€ ein Semester lang eine Sportart ausprobieren. Wer sich dagegen lieber entspannen möchte: In der Sachsentherme oder Meri Sauna kann man sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.

Wo bekomme ich abends ein gutes Bier?

Während spätestens um 22 Uhr die Supermärkte in Leipzig schließen, erfreuen sich Spätis immer größerer Beliebtheit. Doch längst reicht das Angebot über das klassische Feierabendbier hinaus: Von selbstgebackenen Cupcakes oder Hotdogs bis zu Platten oder Bücher, gibt es für jeden Bedarf den richtigen Spätverkauf. Eine kleine Übersicht über die beliebtesten Spätis gibt es hier.

Welche Orte muss ich als Neu-Leipziger gesehen haben?

Was man sich als Neu-Leipziger auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, ist eine Fahrt auf dem Wasser. Bei schönem Herbstwetter leiht man sich am Besten an einem der zahlreichen Verleihstationen ein Kanu- oder Ruderboot aus und erkundigt Leipzig vom Wasser aus. Hier bietet sich gerade in Plagwitz ein eindrucksvoller Blick auf die alten Industriegebäude! Wer keine Lust auf eine sportliche Betätigung hat: Auf dem Kar-Heine-Kanal gibt es auch regelmäßig geführte Stadtrundfahrten. Für alle, die Lust auf bummeln und Szene haben, lohnt sich die Fahrt nach Plagwitz. Dort reihen sich kleine Geschäfte an zahlreiche Cafés, am Karl-Heine-Kanal lässt es sich entspannt entlang flanieren und wer mag, wirft noch einen Blick auf das Spinnerei-Gelände, immerhin eines der bekanntesten Wahrzeichen von Leipzig! Möchte man dagegen vor Regen und Kälte flüchten, kann man das hervorragend mit einem Spaziergang durch die zahlreichen Passagen und Innenhöfe verbinden. Keine andere europäische Stadt verfügt über ein derart in sich geschlossenes System wie die Innenstadt. Seine zahlreichen Passagen und Messehöfe verdankt Leipzig übrigens seiner 500-Jahre alten Geschichte als wichtige Handels- und Messestadt. Heute beherbergen die Passage Feinkostgeschäfte, Bars, Restaurants, Buchhandlungen und vieles mehr! Zu den Schönsten gehören dabei die Mädler-Passage und Speck’s Hof im Zentrum.

Was mache ich am besten, wenn meine Eltern zu Besuch kommen?

Melden sich die Eltern spontan für einen Besuch an, ist der Freizeitstress oftmals vorprogrammiert: Völlig zu Unrecht, schließlich lässt sich in Leipzig generationsübergreifend viel Spaß haben. Neben dem obligatorischen Spaziergang durch die Innenstadt, ist ein Besuch in Auerbach’s Keller in der edlen Mädler-Passage fast schon ein Pflichttermin. Dem hat Goethe schließlich nicht umsonst in seinem Faust ein literarisches Denkmal gesetzt. In dem historischen Ambiente kann man sich außerdem hervorragend deftige Speisen wie Knödel oder Braten schmecken lassen. Ist der Hunger gestillt, lässt sich im Anschluss in der Innenstadt auch noch die Nikolai- sowie Thomaskirche besuchen, die beide eng mit Leipzigs Geschichte verknüpft sind. Um danach den Energiehaushalt wieder zu füllen, besucht man am besten neben der Thomaskirche oder in Speck’s Hof das Traditionskaffee Café Kandler und lässt sich dort Kaffee und sächsische Süßspeisen schmecken.

Möchte man seine Eltern einen ganzen Nachmittag lang am Stück beschäftigten, lohnt sich ein Besuch des Leipziger Zoos. Immerhin einer der modernsten und artenreichsten Zoos Europas! Für Geschichtsinteressierte ist dagegen das Völkerschlachtdenkmahl ein wahrer Place to be. Dort lässt sich nicht nur das 91 Meter hohe imposante Denkmal begutachten, das angrenzende Museen informiert zugleich über die Geschichte der Völkerschlacht.

Von Johanna Schönfelder