Sexuelle Belästigung: Universität Leipzig will Kultur des Hinsehens

Leipzig

Sie haben Spuren hinterlassen. Als im zurückliegenden Juni bekannt wurde, dass ein Dozent Studierende an der Universität Leipzig sexuell belästigt haben soll, zog das Thema weite Kreise. Nachdem zwei ehemalige Studentinnen die knapp 15 Jahre alten Fälle öffentlich machten, meldeten sich weitere Studierende mit ähnlichen Erfahrungen.

Welche Maßnahmen plant die Uni, um sexueller Gewalt vorzubeugen?

Die Uni-Leitung räumte daraufhin Fehler im Umgang mit den Betroffenen ein. Es soll zukünftig noch stärker darauf geachtet werden, dass derartige Anliegen mit der notwendigen Sorgfalt behandelt werden. „Wir bedauern wirklich sehr, dass es auf die Anfrage der zwei Betroffenen keine Antwort gab“, sagt Uni-Sprecher Carsten Heckmann. „Das darf überhaupt nicht sein.“ Doch welche Maßnahmen plant die Universität konkret, um sexueller Gewalt vorzubeugen?

Mittlerweile hat es ein Gespräch zwischen den ehemaligen Studentinnen, dem Gleichstellungsbeauftragten Georg Teichert und Uni-Rektorin Professorin Beate Schücking gegeben. Der Konsens: Es war konstruktiv. Das Anliegen der Betroffenen, Strukturen zu schaffen, die sexualisierte Gewalt und geschlechterbasierte Diskriminierung verhindern können oder zumindest die Situation bei einem möglichen Übergriff verbessern, seien auf offene Ohren gestoßen, berichten die beiden Frauen.

Neue Stabsstelle geplant

Und auch die Universität sagt: Ja, das Thema braucht noch stärkere Aufmerksamkeit. Sie sagt aber auch: Nein, es ist nicht erst seit dem Bekanntwerden der Fälle auf der Tagesordnung. Was in jedem Fall aus dem Gespräch folge, sei, dass erneut klar werde, wie wichtig das Thema ist und dass darüber immer wieder gesprochen werden muss, erklärt Heckmann. Rektorin Schücking ergänzt: „Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, mit dem ich mich bereits seit vielen Jahren auseinandersetze. Es geht dabei um Macht, das muss man sicher immer wieder klarmachen, und das gibt es leider an jeder größeren Einrichtung, in jedem Unternehmen. Als Rektorin ist es mir wichtig, dass wir in der Universität eine Kultur des Thematisierens, des Hinsehens, des aktiven Umgangs damit pflegen. Und dass bei uns jeder weiß, dass dazu immer auch die Rektorin selbst angesprochen werden kann.“

Für die bereits stattfindenden Aktivitäten zum Thema sexualisierte Gewalt nennt Carsten Heckmann Beispiele: Noch in diesem Jahr soll eine Stabsstelle für Familie, Gleichstellung und Diversität gegründet werden, die direkt am Rektorat angesiedelt ist. Die Vorbereitungen dazu laufen seit dem Frühjahr 2018, als das neue Gleichstellungskonzept der Hochschule verabschiedet wurde. Das Thema soll in diesem Zusammenhang im Internetauftritt der Universität prominenter abgebildet werden als aktuell. Dazu gehöre etwa, dass die Inhalte leichter aufgefunden, mobil besser nutzbar und auf Deutsch und Englisch eingesehen werden können.

„Über das Thema soll offen geredet werden“

Bis Ende des laufendes Jahres sollen Informationsmaterialien wie Flyer erarbeitet und verteilt werden. Sie sollen Betroffenen Anlaufpunkte zeigen, an die sie sich auch anonym richten können. Mitarbeiter erhalten eine Handhabe zum Umgang mit Betroffenen. „Über das Thema soll offen geredet werden“, sagt Heckmann und ergänzt: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier natürlich in der Verantwortung, unabhängig davon, welchen Stellenwert das Thema sexualisierte Gewalt gerade in der Öffentlichkeit hat“.

Ebenfalls in Erarbeitung sei eine Verordnung zum Schutz vor Benachteiligung, Diskriminierung, Belästigung, Mobbing und Stalking. Diese beinhalte, dass keine Nachteile durch eine Beschwerde entstehen, es ein Verbot der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gibt, Beratungsanspruch und Schulungsangebote ausgebaut werden. Eine Zielgruppe für regelmäßige ganztägige Workshops zu sexualisierter Diskriminierung und Gewalt müssten laut Uni explizit Vorgesetzte sein. Zudem sollen externe Experten für Workshops und Tagungen engagiert werden. Es gehe dabei schließlich auch darum, sich über Erkenntnisse auszutauschen und das Thema immer wieder ins Gedächtnis zu holen, führt Heckmann aus.

Diskriminierung nicht zu 100 Prozent auszuschließen

Die Universität räumt jedoch ein, dass sie sich, genauso wenig wie andere Hochschulen, nicht in der Lage sieht, geschlechterbasierte Diskriminierung zu 100 Prozent auszuschließen. Heckmann: „Das wird nicht gelingen. Aber es darf auch nicht darum gehen, Dozenten aus dem Weg zu gehen zu müssen.“ Das Ziel müsse sein, dass eine solche Strategie gar nicht notwendig wird.

