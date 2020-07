Ein solches Semester hat auch die Leipziger Uni-Rektorin Beate Schücking (64) noch nicht erlebt. Trotz Pandemie will die Medizinerin ab Herbst so viel Präsenz wie möglich erlauben. Ein Interview über Corona in Lehre und Forschung, Studentenproteste zum Zukunftsvertrag, universitäre Baupläne und Exzellenz-Ziele.