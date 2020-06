Stadtführungen in Leipzig: Die langsame Rückkehr der Gäste

Leipzig

Eigentlich wollten sie alle zu Roland Kaiser. Doch das Konzert auf der Festwiese an diesem Wochenende ist abgesagt. Die Truppe aus der Nähe von Aalen in Baden-Württemberg wollte trotzdem kommen, die Hotels waren gebucht. „ Leipzig ist eine schöne Stadt – die schauen wir uns gern. Und wir sind froh, dass es eine Stadtführung gibt“, erzählt Tobias Feil, der „das Leipziger Allerlei“ probieren möchte. Gästeführerin Karin Schäuble ist regelrecht überrascht, dass diesmal so viele gekommen sind. „Die Dinger sind alle desinfiziert“, sagt sie und teilt die Audioguides aus, mit deren Hilfe sie die Sehenswürdigkeiten erklärt und Abstand wahren kann. Die sind im Hygienekonzept der Firma Leipzig Erleben GmbH vorgeschrieben, sobald mehr als sechs Gäste an einem Rundgang teilnehmen.

Vollbremsung Mitte März: 1000 Gruppen haben storniert

Die Firma, die zehn Mitarbeiter sowie 80 freiberufliche Gästeführer beschäftigt, musste am 18. März wie viele „eine Vollbremsung hinlegen“. Acht Wochen lang ging nichts mehr. Stornierungen kamen, verkaufte Ticketpreise im Wert von 25 000 Euro mussten rückabgewickelt werden. „Das war sehr aufwändig, aber wir haben kulant jedes einzelne Ticket erstattet“, erzählt Geschäftsführerin Anke Knote. Bis in den Sommer hinein haben 1000 Gruppen ihre Buchungen storniert. Knote ist froh, sparsam gewirtschaftet und bescheidene Rücklagen zu haben. Der Sofort-Hilfezuschuss war binnen einer Woche auf dem Konto, Miete und laufende Kosten konnten also gezahlt und das Audioguidesystem gekauft werden.

Ticketkontrolle: Gästeführer Karin Schäuble ist froh, dass am Freitag mehr Interessierte mit ihr auf Tour wollten als in den Tagen zuvor. Die Anzahl der Buchungen steigt allmählich. Trotzdem fehlen nach wie vor die Reisegruppen. Quelle: Christian Modla

Bitter war die Zwangspause für viele Gästeführer, von denen allerdings nur ein Bruchteil von den Führungen lebt. Einige sind zu Rewe gegangen, um Regale einzuräumen. Andere sind Senioren oder hauptberuflich Lehrer oder Architekt. „Es gibt es extrem viel Solidarität. Viele nehmen sich zurück, damit die Aufträge an jene gehen, die auf den Verdienst angewiesen sind“, sagt Knote nicht ohne Stolz. Dabei muss sie zögerlich agieren, kann nur einen Teil der Touren anbieten, um keine zusätzlichen Kosten wie Ausfallhonorar zu erzeugen. Statt zehn Touren gibt es an manchen Tagen nur noch eine; und es fahren deutlich weniger Busse. Anke Knote schätzt, dass diese Woche maximal 10 bis 15 Prozent der üblichen Tickets in einem durchschnittlichen Juni verkauft worden sind.

Bei der Rundfahrt im Bus gilt Mundschutzpflicht

„Ab hier gilt Mundschutz – dann dürfen Sie hinein“, geleitet Maria Weber die Gäste in den Bus an der Thomaskirche. Zehn Leute steigen nach einem Rundgang zu Fuß ein. „Normalerweise sind wir im Juni um diese Zeit mit mindestens zwei Bussen unterwegs“, so Weber.

Maria Weber präsentiert Leipzig auf einer Stadtrundfahrt. Derzeit sind aber weniger Busse unterwegs, da die Reisegruppen noch fehlen. Quelle: Dirk Knofe

„Hört, Ihr Leute!“ – Beliebt bleibt Nachtwächter Bremme, der für die Firma Treffpunkt Leipzig abends durch die City führt. „Natürlich haben wir nicht die Buchungszahlen, die wir gewöhnt sind“, sagt Inhaber Mirko Seidel, der das Unternehmen erst im Januar übernommen hat. „Gruppen haben wir derzeit so gut wie keine.“ Aber Individualreisende aus ganz Deutschland kommen wieder. „Wir bieten alles an, vielleicht mit ein paar Einschränkungen auf dem Panorama-Tower. Auch der beliebte Schmaus mit dem Nachtwächter kann gebucht werden.“ Derzeit könne er mit Mühe und Not die Miete und Betriebskosten verdienen.

Campus, Rathausturm und Gericht für Gruppen noch tabu

Michael Schaaf, der Chef von Leipzig Details, ist froh, dass sein Tourenprogramm zum großen Teil auf die Leipziger ausgerichtet ist. Im Angebot: Rundgänge wie in Plagwitz und Lindenau, Rundfahrten, Radtouren. „Nur in bestimmte Häuser wie das Bundesverwaltungsgericht können wir noch nicht rein, ebenso auf den Turm im Neuen Rathaus und auf den Campus der Uni.“ Gut besucht sind wie immer die Touren mit Friedhofsexperte Alfred E. Otto Paul. Manchmal sieht es aber mau aus. Das musste Stadtführerin Kerstin Kahrger erfahren, die am Freitag am Alten Rathaus bei einer Führung ohne Anmeldung vergebens auf Gäste wartete. „Es geht wieder los – aber eher zögerlich.“

Kerstin Kahrger wartet vor der Alten Handelsbörse auf Gäste. Doch zur Führung von Leipzig Details am Freitagnachmittag ist diesmal keiner gekommen. Quelle: Christian Modla

Doch eins ist allen Gästeführern wichtig. Sie sind optimistisch, möchten zeigen: Wir sind wieder da! Und auch die Leipziger ermuntern, mit der Familie, Freunden und Bekannten, mal mit einem Gästeführer in ihrer Stadt auf Entdeckungsreise zu gehen.

Von Mathias Orbeck