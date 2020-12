Streit um „Zukunftsvertrag“: Lehramtsstudent klagt gegen Universität Leipzig

Leipzig

Es war kein Ausflug ins Grüne, sondern eine Demo gegen die Uni-Verwaltung, als rund 300 Leipziger Studierende im vergangenen Sommer in bester Laune vom Campus Jahnallee zum Rektorat radelten. Die Form des Protests gewährleistete seinerzeit zwar, dass die Corona-Abstandsregeln ganz automatisch eingehalten wurden – aber von Erfolg gekrönt war das Vorhaben ebenso wenig wie eine Besetzung des Rektorats bald darauf: Die Universität hält trotzdem an ihrem Plan fest, dass die in der Lehrerausbildung eingesetzten „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ (LfbA) ab 2021 auf einer Vollzeitstelle nicht mehr 16, sondern 20 Semesterwochenstunden unterrichten müssen – also nicht mehr acht, sondern zehn Seminare anbieten.

Der Studierendenrat ( Stura) der Uni befürchtet dadurch eine Überforderung der Lehrkräfte und in der Folge eine Verschlechterung der Studienbedingungen. Nun soll ein Gericht prüfen, ob die vielleicht resultierenden Qualitätsmängel justiziabel sind: Ein Lehramtsstudent klagt gegen die Uni Leipzig und wird dabei vom Stura sowie von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) unterstützt.

„Wissenschaftliche Akkordarbeit“

„Die Lehrkräfte für besondere Aufgaben sind nicht die richtige Beschäftigungsgruppe, um eine zukunftsfähige wissenschaftliche Bildung von Lehrerinnen und Lehrern zu leisten“, findet Claudia Koepernik, stellvertretende Vorsitzende der GEW Sachsen. In einer Mitteilung des Stura ist von „wissenschaftlicher Akkordarbeit“ die Rede. Zehn Seminare pro Woche seien zu viel, sagt auch Koepernik. Hingegen müssen Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter laut Hochschulgesetz lediglich zwei Seminare anbieten. Die Folge: Die Lehrämtler lernen ihr Handwerkszeug überwiegend bei den LfbA.

Die Neuregelung stammt allerdings nicht von der Uni Leipzig selbst. Sie resultiert vielmehr aus einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern: 2021 löst ein „ Zukunftsvertrag“ den bisherigen „Hochschulpakt 2020“ ab. Er soll den sogenannten Mittelbau der Universitäten nicht schlechter, sondern besser stellen: Wissenschaftliche Mitarbeiter und eben auch LfbA, die sich bisher von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangelten, bekommen eine Festanstellung. Konkret werden an der Uni Leipzig aus 182 befristeten Vollzeitstellen 167 unbefristete. Nur müssen sie dann aber etwas mehr ihrer Arbeitszeit in die unmittelbare Lehre stecken.

Uni-Rektorin macht sich keine Sorgen

Wie Uni-Rektorin Beate Schücking im Sommer in einem LVZ-Interview sagte, mache sie sich wegen der Neuerung keine Sorgen um die Lehrerausbildung: „Wir sprechen hier von Beschäftigten, die forschungsbasiert lehren, nicht selbst forschen“, sagte sie. „Wir werden zusätzlich 26 unbefristete Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und 25 Professuren – fünf mehr als bisher.“ Ob das ausreicht, um die Ausbildung des Lehrernachwuchses in Sachsen auf hohem Niveau zu halten, soll nun ein Gericht entscheiden.

