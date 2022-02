Leipzig

Ist es ein „Anschlag auf die Demokratie“, wie der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Leipzig auf seiner Facebook-Seite beklagt? Oder handelt es sich vielmehr um ein Prinzip der Demokratie, wenn die Mehrheit eines gewählten Gremiums beschließt, eine konkrete Initiative nicht zu unterstützen? Zwischen RCDS und dem Studierendenrat (StuRa) der Uni Leipzig ist ein Streit ausgebrochen, in dem es je nach Betrachtungsweise um große politische Prinzipien wie Meinungsfreiheit und Chancengleichheit oder auch nur um einen eher kleinen Geldbetrag geht.

50 Euro beträgt die „Grundunterstützung“, die der StuRa jedes Jahr aufs Neue einigen studentischen Arbeitsgruppen gewährt. Im noch jungen Jahr haben bislang rund 20 Initiativen den Status erhalten, darunter unpolitische Gruppen wie das Studentenblasorchester „Blaswerk“, die „Studierenden gegen Blutkrebs“, das Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und auch eine einzige politische Hochschulgruppe: der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband.

Dagegen scheiterte der RCDS diese Woche mit seinem Antrag im StuRa-Plenum, das sich aus den Vertreterinnen und Vertretern der 32 gewählten Fachschaftsräten der Uni Leipzig zusammensetzt. 42 Entsandte nahmen an der Sitzung teil. 15 waren dafür, den RCDS zu fördern, jedoch 23 dagegen. Vier Studierende enthielten sich. „Es ist eine Farce“, wettert Katharina Dziurla, Vorsitzende des RCDS Leipzig. „Nur weil der StuRa sich nicht mit unserer Meinung und unseren Werten identifizieren kann, versucht er, eine Hochschulgruppe aus der politischen Mitte mundtot zu machen.“ Sie findet: „Das ist eine Schande für die Meinungsfreiheit.“

Gender-Zankapfel

Für Jacob Preuß, den aktuellen StuRa-Geschäftsführer, ist es dagegen ein normaler demokratischer Vorgang: „Jede und jeder Entsandte hat das Recht, die Stimme so abzugeben, wie sie oder er das möchte“, sagt er. In der Debatte sei deutlich geworden, dass viele in dem Gremium der Ansicht seien, die RCDS-Hochschulgruppe vertrete Inhalte und Meinungen, die den Anliegen des StuRa entgegenstünden.

Preuß nennt zwei Beispiele: Der StuRa bemühe sich um eine geschlechtergerechte Sprache. Dagegen tauchte in der RCDS-Wahlwerbung im Vorfeld der jüngsten Uni-Wahlen beispielsweise der Vorwurf auf, „das Gendern“ sei „Ausdruck einer elitären Hochschulintelligenz und ideologisch verklärte Identitätspolitik“. Zum anderen wollten einige Plenumsmitglieder offenbar nicht mittragen, dass sich der RCDS in den sozialen Medien für die Bundeswehr stark macht.

Der RCDS definiert sich selbst als studentische Interessensvertretung, die „konservative, liberale, christliche und demokratische Werte“ hochhält. Der Verband steht der CDU nahe, ist aber institutionell unabhängig von der Partei. Der RCDS Leipzig erhielt zuletzt 2019 den Status als „Arbeitsgruppe des Student_innenRats der Universität Leipzig“, wie die StuRa-Satzung den Dreh- und Angelpunkt des ganzen Streits nennt. Nach Darstellung des RCDS bestehe der Vorteil einer solchen AG auch in der „entgeltfreien Buchung von Universitätsräumen“. StuRa-Geschäftsführer Preuß widerspricht dem Argument jedoch: „Für Raumbuchungen muss man keine StuRa-AG sein“, sagt er. Ohnehin steht es nicht in der Macht der Studierenden-Vertreter, Räume zu vergeben: Das kann nur die Uni-Verwaltung.

Von Mathias Wöbking